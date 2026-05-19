Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Йегер открива индивидуалния си сезон за лятото в Берген

Йегер открива индивидуалния си сезон за лятото в Берген

  • 19 май 2026 | 13:16
  • 180
  • 0
Йегер открива индивидуалния си сезон за лятото в Берген

Норвежката атлетка Хенриете Йегер ще направи първото си индивидуално състезание на открито за сезона на турнира Trond Mohn Games в Берген. Надпреварата е част от Сребърния континентален тур на Световната атлетика и ще се проведе на 28 май.

В дисциплината 300 метра Йегер ще се изправи срещу своите съотборнички от норвежката щафета – Йосефине Томине Ериксен и Астри Ерцгаард. Международната конкуренция ще бъде представена от кенийката Мърси Океч и финландката Мете Баас.

Голям интерес сред местната публика ще предизвика и бягането на 1500 метра при мъжете. В него ще участват настоящият европейски шампион за юноши под 20 години на 1500 и 3000 метра Хокон Мое Берг, както и световният шампион за юноши под 20 години на 3000 метра Андреас Фиелд Халворшен.

В хвърлянето на чук при мъжете на Trond Mohn Games ще се включат шестима европейски атлети с лични рекорди над 80 метра, което може да се превърне в своеобразна генерална репетиция за Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам от 10 до 16 август.

При жените в същата дисциплина ще участва настоящата европейска шампионка Сара Фантини от Италия. Международната конкуренция ще бъде представена от двукратната световна медалистка Джейни Касанавойд от САЩ.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

Близо 350 деца от Перник и региона ще вземат участие в деветото издание на лекоатлетическия турнир “Trelleborg и децата на Перник“

Близо 350 деца от Перник и региона ще вземат участие в деветото издание на лекоатлетическия турнир “Trelleborg и децата на Перник“

  • 18 май 2026 | 16:53
  • 905
  • 0
Димитър Панделиев: Фокусът ми е върху Балканиадата

Димитър Панделиев: Фокусът ми е върху Балканиадата

  • 18 май 2026 | 14:28
  • 520
  • 0
София прие приобщаващ спортен лагер

София прие приобщаващ спортен лагер

  • 18 май 2026 | 12:21
  • 670
  • 0
Почина химикът, създал неоткриваемия стероид THG

Почина химикът, създал неоткриваемия стероид THG

  • 18 май 2026 | 11:49
  • 7374
  • 0
Защо Моли Сайдъл се оттегли от маратона и процъфтява в планинското бягане: Просто вече не беше забавно

Защо Моли Сайдъл се оттегли от маратона и процъфтява в планинското бягане: Просто вече не беше забавно

  • 18 май 2026 | 11:48
  • 714
  • 0
БФЛА стартира национална обиколка за изготвяне на карта на лекоатлетическата инфраструктура

БФЛА стартира национална обиколка за изготвяне на карта на лекоатлетическата инфраструктура

  • 18 май 2026 | 11:30
  • 649
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Григор Димитров изостана с пробив

Григор Димитров изостана с пробив

  • 19 май 2026 | 13:37
  • 4462
  • 10
България замина за Silesia Cup с 14 волейболисти, но без тримата най-добри

България замина за Silesia Cup с 14 волейболисти, но без тримата най-добри

  • 19 май 2026 | 11:21
  • 9060
  • 4
Локомотив (Пловдив) поиска смяна на съдията за финала

Локомотив (Пловдив) поиска смяна на съдията за финала

  • 19 май 2026 | 09:38
  • 12944
  • 84
Енцо Мареска се разбра с Манчестър Сити

Енцо Мареска се разбра с Манчестър Сити

  • 19 май 2026 | 11:16
  • 10477
  • 8
Адалберт Зафиров: Успехът във финала е от решаващо значение за бъдещето на ЦСКА

Адалберт Зафиров: Успехът във финала е от решаващо значение за бъдещето на ЦСКА

  • 19 май 2026 | 09:10
  • 10473
  • 20
Сити трябва да оцелее в битката за титлата срещу мечтаещия Борнемут

Сити трябва да оцелее в битката за титлата срещу мечтаещия Борнемут

  • 19 май 2026 | 07:32
  • 8784
  • 3