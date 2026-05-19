Йегер открива индивидуалния си сезон за лятото в Берген

Норвежката атлетка Хенриете Йегер ще направи първото си индивидуално състезание на открито за сезона на турнира Trond Mohn Games в Берген. Надпреварата е част от Сребърния континентален тур на Световната атлетика и ще се проведе на 28 май.

В дисциплината 300 метра Йегер ще се изправи срещу своите съотборнички от норвежката щафета – Йосефине Томине Ериксен и Астри Ерцгаард. Международната конкуренция ще бъде представена от кенийката Мърси Океч и финландката Мете Баас.

Голям интерес сред местната публика ще предизвика и бягането на 1500 метра при мъжете. В него ще участват настоящият европейски шампион за юноши под 20 години на 1500 и 3000 метра Хокон Мое Берг, както и световният шампион за юноши под 20 години на 3000 метра Андреас Фиелд Халворшен.

В хвърлянето на чук при мъжете на Trond Mohn Games ще се включат шестима европейски атлети с лични рекорди над 80 метра, което може да се превърне в своеобразна генерална репетиция за Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам от 10 до 16 август.

При жените в същата дисциплина ще участва настоящата европейска шампионка Сара Фантини от Италия. Международната конкуренция ще бъде представена от двукратната световна медалистка Джейни Касанавойд от САЩ.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages