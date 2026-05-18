Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Елизара Янева загуби драматично в дебюта си в квалификациите на турнир от Големия шлем

Елизара Янева загуби драматично в дебюта си в квалификациите на турнир от Големия шлем

  • 18 май 2026 | 17:06
  • 226
  • 0
Елизара Янева загуби драматично в дебюта си в квалификациите на турнир от Големия шлем

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" Елизара Янева загуби в първия кръг на квалификациите на втория за годината турнир от Големия шлем — Ролан Гарос.

19-годишната българка отстъпи с 6:2, 3:6, 4:6 пред далеч по-опитната Ирина-Камелия Бегу. Срещата продължи час и 39 минути. 35-годишната румънка има 246 победи в 487 мача на ниво WTA.

Янева навакса на два пъти пробив пасив до 2:2 в първия сет, като при този резултат срещата беше прекъсната за близо един час заради дъжд.

След подновяването на играта българката доминираше изцяло на корта и след четири поредни гейма в своя полза спечели първия сет с 6:2.

Янева беше пробита още в първия гейм на втората част, но със страхотна игра успя да обърне резултата до 3:1 в своя полза. За съжаление националката загуби следващите пет гейма и след 3:6 се стигна до решителен трети сет.

В него българката изостана с 1:3, успя да изравни за 3:3, но след 4:4 загуби два поредни гейма и отпадна от надпреварата.

Първата ракета на България при жените Виктория Томова ще започне утре участието си в квалификациите на Ролан Гарос срещу 28-годишната испанка Ирене Бурийо, която заема 217-о място в световната ранглиста.

Също утре Григор Димитров ще изиграе срещата си от първия кръг на квалификациите при мъжате срещу 22-годишния португалец Жайме Фария.

Следвай ни:

Още от Тенис

Марион Бартоли се завръща "Ролан Гарос", но като треньор

Марион Бартоли се завръща "Ролан Гарос", но като треньор

  • 18 май 2026 | 15:17
  • 494
  • 0
Мадисън Кийс пропуска турнира в Страсбург заради контузия

Мадисън Кийс пропуска турнира в Страсбург заради контузия

  • 18 май 2026 | 15:02
  • 229
  • 0
Пьотр Нестеров отпадна на крачка от основната схема на "Чалънджър" в Италия

Пьотр Нестеров отпадна на крачка от основната схема на "Чалънджър" в Италия

  • 18 май 2026 | 14:37
  • 361
  • 0
Григор Димитров запази позиции, Илиян Радулов прогресира със 149 места

Григор Димитров запази позиции, Илиян Радулов прогресира със 149 места

  • 18 май 2026 | 12:54
  • 1482
  • 0
Виктория Томова пада в ранглистата, рекордно класиране за Елизара Янева

Виктория Томова пада в ранглистата, рекордно класиране за Елизара Янева

  • 18 май 2026 | 10:47
  • 959
  • 3
Елизара Янева дебютира на "Ролан Гарос" днес

Елизара Янева дебютира на "Ролан Гарос" днес

  • 18 май 2026 | 09:30
  • 1067
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Крушарски: Трабантът е готов, макар че предния път го дърпахме с магаре, цесекарите да пият един валериан

Крушарски: Трабантът е готов, макар че предния път го дърпахме с магаре, цесекарите да пият един валериан

  • 18 май 2026 | 14:39
  • 13935
  • 45
Президентът на ПСЖ поздрави Левски и Наско Сираков за титлата

Президентът на ПСЖ поздрави Левски и Наско Сираков за титлата

  • 18 май 2026 | 14:54
  • 11249
  • 63
ЦСКА показа защо ще спечели Купата на България

ЦСКА показа защо ще спечели Купата на България

  • 18 май 2026 | 15:04
  • 9624
  • 59
Всичко около Моуриньо и Реал Мадрид е договорено, треньорът информира и Бенфика

Всичко около Моуриньо и Реал Мадрид е договорено, треньорът информира и Бенфика

  • 18 май 2026 | 16:35
  • 4169
  • 7
Николай Рашков в "Гостът на Sportal.bg": Успяхме да създадем зала, която има една от най-високите оценки в Евролигата

Николай Рашков в "Гостът на Sportal.bg": Успяхме да създадем зала, която има една от най-високите оценки в Евролигата

  • 18 май 2026 | 12:30
  • 9002
  • 6
Веласкес: Спечели ме отношението на Наско Сираков

Веласкес: Спечели ме отношението на Наско Сираков

  • 18 май 2026 | 09:29
  • 12859
  • 35