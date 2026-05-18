Марион Бартоли се завръща "Ролан Гарос", но като треньор

"Ролан Гарос" наближава с пълна сила, а квалификациите за основната схема в Париж започнаха тази сутрин. Няколко известни имена ще се борят в пресявките, включително бившите тенисистки от топ 10 Бианка Андрееску, Каролина Плишкова и Слоун Стивънс.

Паула Бадоса е друга популярна фигура от WTA, която също трябва да премине през ситото на пресявките, за да си осигури място в основната схема на Откритото първенство на Франция, чийто турнирен директор е Амели Моресмо.

Докато Моресмо ще има ключова роля в организацията през следващите седмици, нейната сънародничка Марион Бартоли също ще бъде под светлината на прожекторите, макар и в съвсем различно амплоа.

Бартоли ще наставлява Желин Вандром в Париж

Според информация от Белгийската тенис федерация, шампионката от Големия шлем Марион Бартоли ще бъде треньор на Желин Вандром по време на квалификациите за Ролан Гарос.

Тийнейджърката от Белгия в момента заема 179-о място в ранглистата на WTA, което е рекордно класиране в кариерата на 18-годишната състезателка.

Тя има баланс от 84 победи и 32 загуби в професионалната си кариера и е поставена под номер 87 в списъка с участнички в квалификациите на Ролан Гарос.

Общо 16 тенисистки ще си осигурят място в основната схема на Откритото първенство на Франция през квалификациите, а осем "уайлдкард" ще допълнят схемата от 128 участнички.

Какво постигна Марион Бартоли в своята кариера?

Разбира се, Бартоли не се нуждае от представяне пред феновете на тениса, особено пред френските, благодарение на своята забележителна кариера.

Тя така и не успя да спечели "Ролан Гарос", като най-доброто ѝ постижение на родна земя е достигането до полуфинал през 2011 г.

Въпреки това, френската икона триумфира на "Уимбълдън", побеждавайки Забине Лисицки с 6:1, 6:4 във финала през 2013 г.

Преди това Бартоли загуби финала на "Уимбълдън" през 2007 г. от Винъс Уилямс със същия резултат. В кариерата си тя също така достигна до четвъртфиналите на Australian Open и US Open.

Бившата звезда на WTA приключи кариерата си с осем спечелени титли и 490 победи в мачове, изкачвайки се до седмо място в световната ранглиста.

След оттеглянето си от корта Марион Бартоли работи като телевизионен анализатор за BBC, Eurosport и Amazon, а също така води и подкаста “Bartoli Time”. В последните години Бартоли неколкократно бе и в ролята на треньор или съветник на Йелена Остапенко.

Желин Вандром спечели титлата при девойките на US Open през 2025 г., а след това триумфира и на ITF World Tennis Tour Finals. През този сезон тя спечели две ITF титли и влезе в Топ 200 на световната ранглиста.