Денислава Глушкова се класира за четвъртфиналите на двойки в Австрия

Денислава Глушкова се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на клей в Клагенфурт (Австрия) с награден фонд 30 хиляди долара.

22-годишната българка и представителката на домакините Мафи Остерайхер елиминираха австрийките Лиза Грубер и Лена Рамхартер с 6:3, 6:2 за 76 минути. Те поведоха с 5:2 по пътя си към успеха в първия сет, а във втория направиха серия от четири поредни гейма, за да триумфират.

Следващите им съпернички ще бъдат поставените под номер 1 Анета Лабоуткова (Чехия) и Амелия Райецки (Великобритания).

Глушкова участва и в схемата на сингъл, в която ще стартира срещу квалификантка.