Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Денислава Глушкова се класира за четвъртфиналите на двойки в Австрия

Денислава Глушкова се класира за четвъртфиналите на двойки в Австрия

  • 18 май 2026 | 18:13
  • 230
  • 0
Денислава Глушкова се класира за четвъртфиналите на двойки в Австрия

Денислава Глушкова се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на клей в Клагенфурт (Австрия) с награден фонд 30 хиляди долара.

22-годишната българка и представителката на домакините Мафи Остерайхер елиминираха австрийките Лиза Грубер и  Лена Рамхартер с 6:3, 6:2 за 76 минути. Те поведоха с 5:2 по пътя си към успеха в първия сет, а във втория направиха серия от четири поредни гейма, за да триумфират.

Следващите им съпернички ще бъдат поставените под номер 1 Анета Лабоуткова (Чехия) и Амелия Райецки (Великобритания).

Глушкова участва и в схемата на сингъл, в която ще стартира срещу квалификантка.

Следвай ни:

Още от Тенис

17-годишната Брияна Иванова с първа победа в турнир от веригата на ITF за жени

17-годишната Брияна Иванова с първа победа в турнир от веригата на ITF за жени

  • 18 май 2026 | 17:11
  • 380
  • 0
Елизара Янева загуби драматично в дебюта си в квалификациите на турнир от Големия шлем

Елизара Янева загуби драматично в дебюта си в квалификациите на турнир от Големия шлем

  • 18 май 2026 | 17:06
  • 376
  • 0
Марион Бартоли се завръща "Ролан Гарос", но като треньор

Марион Бартоли се завръща "Ролан Гарос", но като треньор

  • 18 май 2026 | 15:17
  • 565
  • 0
Мадисън Кийс пропуска турнира в Страсбург заради контузия

Мадисън Кийс пропуска турнира в Страсбург заради контузия

  • 18 май 2026 | 15:02
  • 262
  • 0
Пьотр Нестеров отпадна на крачка от основната схема на "Чалънджър" в Италия

Пьотр Нестеров отпадна на крачка от основната схема на "Чалънджър" в Италия

  • 18 май 2026 | 14:37
  • 400
  • 0
Григор Димитров запази позиции, Илиян Радулов прогресира със 149 места

Григор Димитров запази позиции, Илиян Радулов прогресира със 149 места

  • 18 май 2026 | 12:54
  • 1986
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Берое и Септември

11-те на Берое и Септември

  • 18 май 2026 | 19:01
  • 679
  • 1
Крушарски: Трабантът е готов, макар че предния път го дърпахме с магаре, цесекарите да пият един валериан

Крушарски: Трабантът е готов, макар че предния път го дърпахме с магаре, цесекарите да пият един валериан

  • 18 май 2026 | 14:39
  • 19682
  • 63
11-те на Добруджа и Ботев (Враца)

11-те на Добруджа и Ботев (Враца)

  • 18 май 2026 | 18:20
  • 1838
  • 2
Монтана 0:0 Спартак (Вн), "ол-ин" за "соколите"

Монтана 0:0 Спартак (Вн), "ол-ин" за "соколите"

  • 18 май 2026 | 18:32
  • 1122
  • 1
Локомотив (София) 0:0 Славия

Локомотив (София) 0:0 Славия

  • 18 май 2026 | 19:29
  • 1406
  • 5
Президентът на ПСЖ поздрави Левски и Наско Сираков за титлата

Президентът на ПСЖ поздрави Левски и Наско Сираков за титлата

  • 18 май 2026 | 14:54
  • 14679
  • 68