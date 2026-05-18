17-годишната Брияна Иванова с първа победа в турнир от веригата на ITF за жени

Брияна Иванова се класира за втория кръг в квалификациите на турнира на твърди кортове за жени в Естепона (Испания) с награден фонд от 30 хиляди долара.

17-годишната българка победи със 7:5, 7:6(4) 24-годишната италианка Соня Касани. Иванова изоставаше с 2:5 във втория сет, но успя да стигне до тайбрек, който спечели със 7:4 точки.

Това беше първата победа за Брияна Иванова в професионалния тенис при жените, а във втория кръг на пресявките тя ще играе срещу представителката на домакините Каетана Гай.