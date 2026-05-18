Русия възропта срещу оценката на българския ансамбъл на Европейската купа в Баку

Руската федерация по гимнастика е подала официална жалба до Европейската гимнастика относно оценките, присъдени в Крос битките на Европейската купа по художествена гимнастика в Баку, проведена от 30 април до 3 май.

В писмо, подписано от генералния секретар Снежана Шаталова, федерацията изисква техническо разяснение относно съдийството във финала на съчетанието с три обръча и два чифта бухалки. В този финал отборът се свлече от първо място в квалификациите до трето в битката за медалите. Русия настоява за проверка на „крайните оценки на отборите медалисти“: България (27.350), Израел (27.050) и Русия (26.800). В писмото се твърди, че ансамблите на България и Израел са допуснали „значителни технически грешки“, които според руската страна „не са намерили отражение в крайните им оценки“.

В документа се добавя, че треньорите на Русия са подали контестация относно компонентите "трудност с тяло" и "трудност с уред", но тези оценки „са останали непроменени“. В съдийския панел за трудност с тяло бяха Християна Тодорова (България) и Лариса Лукяненко (Беларус), а за трудност с уред – Ела Самофалов (Израел) и Наталия Еремина (Украйна).

Отвъд всякаква идея за преразглеждане на оценките - сценарий, който в изявлението се признава за невъзможен след състезанието, федерацията подчертава, че основната ѝ цел е да разбере приложените критерии. „Искаме да насърчим максимална прозрачност и ясно разбиране на критериите за оценяване“, пише Шаталова, преди да поиска „технически коментар или подробна разбивка на оценката“ за Русия във финала.

В същия дух тя моли за разяснение „кои конкретни грешки са били установени“ в двата компонента, както и в изпълнението и артистичността, за да може подготовката на отбора да бъде съобразена с тях в бъдеще.

Спорът възниква в момент на повишена чувствителност около самата съдийска система. По-рано през май Inside The Games съобщи, че опростяването на правилника на ФИГ е насочило дисциплината към рамка, която е „по-балансирана и по-малко сложна“ – такава, в която поемането на риск може да изглежда по-малко възнаграждаващо, тъй като трудността невинаги се компенсира със същата тежест, както преди.

Този контекст, съчетан с премахването на определени елементи на трудност с тяло и тенденцията за изравняване на стойността на значително различни композиции, подхранва повтарящи се спорове за това какво точно се възнаграждава в съвременната художествена гимнастика.

В Баку руската жалба се фокусира конкретно върху съчетанието на ансамбъла с обръчи и бухалки – дисциплината, която според Шаталова е породила най-много дискусии поради контраста между квалификациите и финала.

Евразийската сила в този спорт също така подчертава, че преминава през първия си пълен международен сезон след четиригодишно прекъсване, с млад отбор, който се стреми да „разбере съвременните критерии за оценяване, логиката на точкуването и тенденциите в спорта“. Писмото завършва с институционална нотка, като благодари на организаторите „за събитието и за тяхната откритост към диалог“, като същевременно изразява очакването за „продължаване на конструктивното сътрудничество“.