Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика
  3. Стилияна Николова завоюва три титли на финалите на отделните уреди при жените на Държавното по художествена гимнастика

Стилияна Николова завоюва три титли на финалите на отделните уреди при жените на Държавното по художествена гимнастика

  • 17 май 2026 | 19:08
  • 295
  • 0
Стилияна Николова завоюва три титли на финалите на отделните уреди при жените на Държавното по художествена гимнастика

Стилияна Николова от клуб Илиана спечели три златни и един сребърен медал на финалите на отделните уреди при жените на Държавното първенство категория „Елит“ за Приз „Мария Гигова“, което завърши в столичната зала "София". Надпреварата събра едни от най-силните български гимнастички, които превърнаха финалите в спектакъл от световно ниво. Абсолютната европейска шампионка беше безапелационна и триумфира първо на топка с най-високата оценка във финала - 30.100, след изключително силно изиграване. Сребърното отличие завоюва Яница Динева от Берое с 28.150, а трета се нареди Анастасия Калева от ЧАР ДКС с 27.875.

В топ 8 на финала намериха място още Алекса Рашева, Лора Христова, Никол Тодорова, Дара Малинова и Деница Минкова.

На бухалки Николова отново стана първа с впечатляващо изпълнение, оценено с 30.425. Яница Динева заслужи среброто с 28.675, а Дара Стоянова (Илиана) грабна бронза с 28.650. Анастасия Калева, Олександра Шалуева, Алекса Рашева, Андреа Николова и Дара Малинова също участваха в този финал.

Стилияна Николова триумфира със златния медал и на лента след силно и уверено изиграване и 29.200 точки. Среброто взе Дара Стоянова с 27.500, а бронзовото отличие остана за Дара Малинова от София Спорт-2017 с 27.300.

В топ 8 се наредиха още Анастасия Калева, Андреа Николова, Олександра Шалуева, Иванина Иванска и Яница Динева.

На обръч първото място зае Яница Динева с 29.200, а след нея се класираха Стилияна Николова с 28.775 и Алекса Рашева от София Спорт-2017 с 28.100.

Следващото голямо състезание е Европейското първенство във Варна в края на май, където България ще бъде представена от Стилияна Николова и Ева Брезалиева.

Следвай ни:

Още от Гимнастика

България с медалисти на Световната купа по спортна гимнастика в Ташкент

България с медалисти на Световната купа по спортна гимнастика в Ташкент

  • 17 май 2026 | 17:11
  • 875
  • 0
Две титли за Деа Емилова на финалите на отделните уреди при девойки старша възраст

Две титли за Деа Емилова на финалите на отделните уреди при девойки старша възраст

  • 17 май 2026 | 17:03
  • 284
  • 0
Миа Александрова с 3 титли на Държавното по гимнастика

Миа Александрова с 3 титли на Държавното по гимнастика

  • 17 май 2026 | 15:00
  • 413
  • 0
Валентина Иванова получи приза за най-добър треньор на Държавното първенство по художествена гимнастика

Валентина Иванова получи приза за най-добър треньор на Държавното първенство по художествена гимнастика

  • 17 май 2026 | 02:05
  • 648
  • 0
Стилияна Николова спечели титлата при жените на Държавното първенство по художествена гимнастика

Стилияна Николова спечели титлата при жените на Държавното първенство по художествена гимнастика

  • 17 май 2026 | 00:47
  • 898
  • 0
Стилияна Николова поведе в класирането след изпълненията с обръч и с топка на Държавното по художествената гимнастика

Стилияна Николова поведе в класирането след изпълненията с обръч и с топка на Държавното по художествената гимнастика

  • 15 май 2026 | 22:39
  • 1077
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Севиля 0:1 Реал Мадрид, Винисиус откри за гостите

Севиля 0:1 Реал Мадрид, Винисиус откри за гостите

  • 17 май 2026 | 20:00
  • 1837
  • 0
Играе се предпоследният кръг в Ла Лига (следете тук)

Играе се предпоследният кръг в Ла Лига (следете тук)

  • 17 май 2026 | 20:00
  • 590
  • 0
Ман Юнайтед зарадва феновете си в последния домакински мач за сезона

Ман Юнайтед зарадва феновете си в последния домакински мач за сезона

  • 17 май 2026 | 16:28
  • 17826
  • 35
Локомотив Пд и Рилски спортист се надлъгват в мач №4 от полуфиналите в Sesame НБЛ

Локомотив Пд и Рилски спортист се надлъгват в мач №4 от полуфиналите в Sesame НБЛ

  • 17 май 2026 | 20:04
  • 2128
  • 0
Милан най-после надигна глава и предвкусва завръщането си в ШЛ

Милан най-после надигна глава и предвкусва завръщането си в ШЛ

  • 17 май 2026 | 15:05
  • 18320
  • 13
Безобразен Ювентус загуби от Фиорентина и само ще сънува ШЛ! Вратар с поредна шокираща изява

Безобразен Ювентус загуби от Фиорентина и само ще сънува ШЛ! Вратар с поредна шокираща изява

  • 17 май 2026 | 15:02
  • 20381
  • 22