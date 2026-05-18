  • 18 май 2026 | 09:37
Световната гимнастика премахна всички ограничения срещу Русия и Беларус

Изпълнителният комитет на Международната федерация по гимнастика (World Gymnastics) отмени ограниченията за руските спортисти и им позволи да се състезават със собственото си знаме и химн, обявиха от организацията. Изпълкомът се проведе през уикенда в Шарм ел Шейх (Египет).

"Световната гимнастика реши да премахне всички ограничения, приложими за руските и беларуски спортисти от февруари 2022 година", се казва в изявлението на федерацията.

Първото голямо състезание за представителките в художествената гимнастика ще бъде Европейското първенство във Варна, което ще се проведе от 27 до 31 май.

Другото взето решение е, че организацията на Световното първенство по художествена гимнастика за девойки през 2027 година е възложена на Египетската федерация по гимнастика и град Кайро, в очакване на ратифициране от Съвета. Планирано е то да се проведе от 20 до 31 октомври 2027 година.

