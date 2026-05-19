Геша: В отбора ни има класа, но и много умора

Септември (Тервел) приема утре Лудогорец III (Разград). Срещата е от 23-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„През второто полувреме на последния ни мач се видя, че има много натрупана умора у нашите футболисти. Вече доста време играем в цикъл сряда-събота, а съставът ни е малобройна група. Отсъствието на някои е голям минус за нас в някои двубои. Примерът е още пресен – срещата с Черноморец (Балчик), в която липсваха най-добрите ни нападатели Владислав Мирчев и Кристиан Пешков. Има класа в отбора ни и не се притесняваме от никой. Винаги играем за победа. Така ще е и срещу Лудогорец III. Дано да издържим физически. Да видим обаче с кои играчи ще разполагаме и на какви футболисти ще заложи съперника“, коментира пред Sportal.bg Георги Иванов-Геша, треньор на Септември.