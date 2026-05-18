Официално: Мерцедес с първи пакет подобрения в Канада

Лидерът във Формула 1 след първите 4 кръга Мерцедес официално потвърди, че ще използва първия си сериозен пакет подобрения в предстоящата Гран При на Канада.

Мерцедес започна сезона с 4 победи в 4 състезания – Джордж Ръсел спечели в Австралия, а след това Андреа Кими Антонели взе три поредни победи, като последната дойде в Маями.

Точно в Щатите обаче световният шампион при конструкторите Макларън демонстрира, че с първите големи промени по колата си, може да се бори с Мерцедес, както и че разликата с лидера е стопена.

„Нашите съперници направиха крачка напред в Маями и ние трябва да отговорим – заяви шефът на Мерцедес Тото Волф. – Седем състезания за 10 седмици преди лятната пауза, това е възможност да постигнем това и да наберем скорост.

„Ние ще използваме първия си пакет промени в Монреал, но сме наясно, че представянето е важно само когато може да се реализира на пистата.

„Вече е средата на май, но досега са минали само 4 състезания. Очаква ни дълга година и ни предстои важен уикенд, но той няма да определи изхода на кампанията.“

Снимки: Gettyimages