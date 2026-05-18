Собственикът на Локомотив (Пд) Христо Крушарски с прогноза за финала на Купата в "Гостът на Sportal.bg"
Локомотив Пловдив отправи молба до федерацията и Рилски спортист за промяна на датата на решаващия пети мач

  18 май 2026 | 14:36
Ръководството на БК Локомотив Пловдив отправи официална молба към Българска федерация по баскетбол и Рилски спортист за промяна на датата на предстоящия решаващ мач между двата отбора от полуфиналната фаза на плейофите на Sesame НБЛ.

Петата среща от полуфиналната серия между двата тима в Националната баскетболна лига е насрочена за 20 май от 19:15 часа в "Арена СамЕлион" в Самоков, а от Локомотив искат мачът да бъде изместен за 21 май. Резултатът в плейофа е равен - 2-2 победи.

Финалът за Купата на България по футбол между съставите на Локомотив Пловдив и ЦСКА ще се играе на 20 май от 19:00 часа на Нацоналния стадион "Васил Левски" в София.

"През последните часове при нас постъпиха множество искания от фенклубове и фенски организации, продиктувани от факта, че на 20 май футболният Локомотив Пловдив играе финал срещу ЦСКА в същия ден и час.

Считаме, че в името на феновете и в духа на спортсменството последният мач от епичната битка между двата отбора този сезон трябва да се превърне в истински празник за спортната общественост, а не в събитие, което поставя привържениците пред невъзможен избор.

Вярваме, че с общи усилия можем да вземем решение, което да бъде в интерес на баскетбола, спорта и най-вече на феновете.

Нека работим за феновете, а не срещу тях", гласи призивът от Управителния съвет на БК Локомотив Пловдив, публикуван на официалната страница на клуба във Фейсбук.

Шей Гилджъс-Алекзандър грабна приза за MVP в НБА за втора поредна година

