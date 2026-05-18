Шей Гилджъс-Алекзандър грабна приза за MVP в НБА за втора поредна година

Плеймейкърът на Оклахома Сити Тъндър Шей Гилджъс-Алекзандър бе избран за "Най-полезен играч" в Националната баскетболна асоциация за сезон 2025/26.

Канадецът печели отличието за МВП за втора поредна година. Така той става 14-ият баскетболист в историята, който взима приза в два поредни сезона. За последно това постигна центърът на Денвър Нъгетс Никола Йокич през сезон 2020/21 и сезон 2021/22.

Гилджъс-Алекзандър спечели наградата тази година с огромна преднина. Той получи 83 от възможни 100 първи места в анкетата сред имащите право да гласуват и събра общо 939 точки. Втори с 10 първи места и 634 точки е Йокич, а на трето място остана центърът на Сан Антонио Спърс Виктор Уембаняма с 589 точки и пет първи места.

През изминалата кампания Гилджъс-Алекзандър постигна показатели от 31,1 точки, 6,6 асистенции и 4,3 борби средно на мач, като взе участие в 68 двубоя. Гардът бе с основен принос за това Оклахома да завърши редовния сезон с най-добри показатели сред всички 30 отбора с 64 победи и само 18 поражения. Освен това той стана и първият баскетболист от Уилт Чембърлейн през сезон 1963/64, който вкарва по поне 20 точки във всеки един мач от сезона, в който е играл.

Освен това Оклахома има възможност и да спечели титлата за втора поредна година. "Гръмотевиците" са на финал в Западната конференция, а там техен съперник ще бъде тимът на Сан Антонио Спърс, воден от Виктор Уембаняма.