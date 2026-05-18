Асистент на Де Дзерби пое националите на Украйна

Италианецът Андреа Малдера беше назначен за селекционер на националния отбор на Украйна, съобщиха от футболната асоциация на страната. Договорът му е за две години.

54-годишният Малдера вече беше в треньорския щаб на Андрий Шевченко, който беше начело на Украйна от 2016 до 2021 година. По време на кариерата си специалистът е бил също в Милан, а после и в Брайтън и Олимпик Марсилия като асистент на Роберто Де Дзерби.

Украинският национален отбор ще бъде първият тим, в който италианецът ще бъде старши треньор. Той е и първият чужденец, назначен на тази позиция, допълва БТА.

През април Серхий Ребров се оттегли от поста. Той ръководеше състава от юни 2023 г. Под негово ръководство отборът се класира за Европейското първенство през 2024-та, където обаче завърши на последно място в групата си. В квалификациите за Световното първенство през 2026-а украинският национален тим се нареди втори в своята група, като успя да се класира за плейофите, където загуби от Швеция на полуфиналите с 0:3.