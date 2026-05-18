  Sportal.bg
  2. Университатя (Крайова)
  3. Университатя (Крайова) спечели титлата на Румъния и оформи домашен дубъл

  • 18 май 2026 | 15:48
Университатя (Крайова) спечели шампионската титла на Румъния, след като в 9-ия кръг на шампионския плейоф разби с 5:0 прекия си съперник Университатя (Клуж) и вече има 49 точки. Преследвачите им имат 45 пунка и за да запазят 2-ата си позиция в последния мач трябва да вземат поне точка у дома от Динамо (Букурещ), тъй като зад тях с 42 дебне ЧФР Клуж.

Университатя (Крайова) грабна Купата на Румъния след дузпи

Това е пета титла в историята за Университатя (Крайова) и първа след рестартирането на клуба след фалита през 2013 година. Тогава оригиналният клуб с това име прекратява съществуването си, а в Крайова тръгват по два пътя. От една страна, държавата възстановява футбола в стартото спортно дружество, което сега празнува шампионския трофей. От друга, част от привържениците се обединяват около свой клуб, създаден на базата на лиценз на малък местен клуб и той взима името Университатя 1948. Доскоро и двата отбора бяха в Лига 1, като събираха по почти равен брой публика на мачовете си – средно около 6 хиляди човека. Но собственикът на Университатя 1948 Адриан Митителу отказа да плати някои загубени дела и това доведе до отнемане на точки и изваждане он първа и втора лига. Митителу също така води и съдебно дело срещу конкурента за историята и традициите на Университатя, като претендира титлите и купите да бъдат присъдени на ръководения от него клуб, който в момента трябва да започне от четвърта лига и с минус 102 точки. Предишното шампионско звание на оригиналния Университатя (Крайова) беше от 1991-а година.

В решителния сблъсък с Университатя (Клуж) домакините на стадион „Йон Облеменко“ решиха всичко много бързо. Давид Матей откри резултата в 3-ата минута, Асад Ал Хамлауи отбеляза за 2:0 в 8-ата. Пак той направи 3:0 три минути след началото на втората част, а грузинското крило Анзор Меквабишвили и Лука Бъшчану допълниха погрома на гостите от Трансилвания. Укасе Менди от състава на Клуж беше отстранен с червен картон три минути преди края на първата част. Титлата идва в перфектна седмица за клуба от Бание, който преди това спечели Купа на Румъния, също срещу Университатя (Клуж), след изпълнение на дузпи и така „синьо-белите“ оформиха дубъл от трофеи, а от лятото ще играят в квалификационните кръгове на Шампионската лига.

Снимки: Imago

Крушарски: Трабантът е готов, макар че предния път го дърпахме с магаре, цесекарите да пият един валериан

  • 18 май 2026 | 14:39
Президентът на ПСЖ поздрави Левски и Наско Сираков за титлата

  • 18 май 2026 | 14:54
ЦСКА показа защо ще спечели Купата на България

  • 18 май 2026 | 15:04
Николай Рашков в "Гостът на Sportal.bg": Успяхме да създадем зала, която има една от най-високите оценки в Евролигата

  • 18 май 2026 | 12:30
Христо Янев отказа среща с медиите преди финала за Купата на България

  • 18 май 2026 | 12:29
Веласкес: Спечели ме отношението на Наско Сираков

  • 18 май 2026 | 09:29
