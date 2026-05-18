Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Максим Сапожков бе избран за MVP на „Финалната шестица“ за Купата на Русия

Максим Сапожков бе избран за MVP на „Финалната шестица“ за Купата на Русия

  • 18 май 2026 | 12:21
  • 256
  • 2
Максим Сапожков бе избран за MVP на „Финалната шестица“ за Купата на Русия

След края на „Финалната шестица“ за Купата на Русия за 2026 г., която завърши с триумф на Динамо в Москва, бе определен и идеалният отбор на турнира.

Динамо (Москва) с Купата на Русия след драматичен обрат срещу Зенит (Санкт Петербург)
Динамо (Москва) с Купата на Русия след драматичен обрат срещу Зенит (Санкт Петербург)

Всички индивидуални отличия бяха разпределени между играчите на двата финалиста.

За най-полезен играч (MVP) и най-добър диагонал на надпреварата бе избран волейболистът на Динамо Максим Сапожков, който преди няколко сезона игра за родния Монтана.

Идеален отбор на „Финалната шестица“ за Купата на Русия 2026:

MVP: Максим Сапожков (Динамо)

Разпределител: Павел Панков (Динамо)
Диагонал: Максим Сапожков (Динамо)
Централни блокировачи: Максим Космин (Зенит, СПб), Иля Власов (Динамо)
Посрещачи: Станислав Динейкин (Зенит СПб), Денис Богдан (Динамо)
Либеро: Женя Гребенников (Зенит СПб)

Следвай ни:

Още от Волейбол

Перуджа спечели титлата в Шампионската лига за втора поредна година

Перуджа спечели титлата в Шампионската лига за втора поредна година

  • 17 май 2026 | 23:44
  • 4945
  • 2
Димитър Каров в предаването "Зала на славата"

Димитър Каров в предаването "Зала на славата"

  • 17 май 2026 | 21:36
  • 1726
  • 1
Зираатбанк с исторически бронз от Шампионската лига

Зираатбанк с исторически бронз от Шампионската лига

  • 17 май 2026 | 21:23
  • 3138
  • 0
Пламен Константинов: Ако завършиш последния мач от сезона с победа, значи нещо си спечелил

Пламен Константинов: Ако завършиш последния мач от сезона с победа, значи нещо си спечелил

  • 17 май 2026 | 20:35
  • 2142
  • 0
Алекс Николов в Идеалния отбор на азиатската Шампионска лига

Алекс Николов в Идеалния отбор на азиатската Шампионска лига

  • 17 май 2026 | 19:21
  • 4907
  • 0
Пламен Константинов изведе Локомотив до бронз за Купата в последния мач на Мони Николов

Пламен Константинов изведе Локомотив до бронз за Купата в последния мач на Мони Николов

  • 17 май 2026 | 18:43
  • 15230
  • 11
Виж всички

Водещи Новини

Николай Рашков в "Гостът на Sportal.bg": Успяхме да създадем зала, която има една от най-високите оценки в Евролигата

Николай Рашков в "Гостът на Sportal.bg": Успяхме да създадем зала, която има една от най-високите оценки в Евролигата

  • 18 май 2026 | 12:30
  • 3263
  • 3
Христо Янев отказа среща с медиите преди финала за Купата на България

Христо Янев отказа среща с медиите преди финала за Купата на България

  • 18 май 2026 | 12:29
  • 2348
  • 18
Веласкес: Спечели ме отношението на Наско Сираков

Веласкес: Спечели ме отношението на Наско Сираков

  • 18 май 2026 | 09:29
  • 7184
  • 19
Нажежено до червено под Аязмото

Нажежено до червено под Аязмото

  • 18 май 2026 | 07:29
  • 6859
  • 3
Добруджа няма да право да сгреши срещу Ботев (Враца)

Добруджа няма да право да сгреши срещу Ботев (Враца)

  • 18 май 2026 | 07:05
  • 4855
  • 2
Столично дерби между Локомотив (София) и Славия

Столично дерби между Локомотив (София) и Славия

  • 18 май 2026 | 07:34
  • 4734
  • 23