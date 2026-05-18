Максим Сапожков бе избран за MVP на „Финалната шестица“ за Купата на Русия

След края на „Финалната шестица“ за Купата на Русия за 2026 г., която завърши с триумф на Динамо в Москва, бе определен и идеалният отбор на турнира.
Динамо (Москва) с Купата на Русия след драматичен обрат срещу Зенит (Санкт Петербург)
Всички индивидуални отличия бяха разпределени между играчите на двата финалиста.
За най-полезен играч (MVP) и най-добър диагонал на надпреварата бе избран волейболистът на Динамо Максим Сапожков, който преди няколко сезона игра за родния Монтана.
Идеален отбор на „Финалната шестица“ за Купата на Русия 2026:
MVP: Максим Сапожков (Динамо)
Разпределител: Павел Панков (Динамо)
Диагонал: Максим Сапожков (Динамо)
Централни блокировачи: Максим Космин (Зенит, СПб), Иля Власов (Динамо)
Посрещачи: Станислав Динейкин (Зенит СПб), Денис Богдан (Динамо)
Либеро: Женя Гребенников (Зенит СПб)