Максим Сапожков бе избран за MVP на „Финалната шестица“ за Купата на Русия

След края на „Финалната шестица“ за Купата на Русия за 2026 г., която завърши с триумф на Динамо в Москва, бе определен и идеалният отбор на турнира.

Динамо (Москва) с Купата на Русия след драматичен обрат срещу Зенит (Санкт Петербург)

Всички индивидуални отличия бяха разпределени между играчите на двата финалиста.

За най-полезен играч (MVP) и най-добър диагонал на надпреварата бе избран волейболистът на Динамо Максим Сапожков, който преди няколко сезона игра за родния Монтана.

Идеален отбор на „Финалната шестица“ за Купата на Русия 2026:



MVP: Максим Сапожков (Динамо)



Разпределител: Павел Панков (Динамо)

Диагонал: Максим Сапожков (Динамо)

Централни блокировачи: Максим Космин (Зенит, СПб), Иля Власов (Динамо)

Посрещачи: Станислав Динейкин (Зенит СПб), Денис Богдан (Динамо)

Либеро: Женя Гребенников (Зенит СПб)