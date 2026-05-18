Младата звезда на РБ Лайпциг очаква да остане в клуба

  18 май 2026 | 12:48
Младата звезда Ян Диоманде, който привлече вниманието на редица европейски клубове, очаква да остане в РБ Лайпциг и през следващия сезон.

Националът на Кот д'Ивоар отговори положително, когато бе попитан от германското списание Kicker дали ще бъде част от клуба и през предстоящата кампания. На въпрос за интереса от други клубове, футболистът добави: „Не мисля за това в момента. В Лайпциг съм и ми е приятно да играя тук.“ Диоманде призна, че класирането за Шампионската лига е било ключов фактор за решението му: „В крайна сметка винаги статистиката е тази, която има значение. Беше фантастична година за мен.“

РБ Лайпциг плати трансферна сума от 20 милиона евро, за да подпише с 19-годишното крило от испанския Леганес, а той веднага впечатли със скоростта и изключителните си умения за игра един на един. Диоманде завърши сезона с 23 гола в 36 официални мача. Нападателят, чиято пазарна стойност се увеличи до 75 милиона евро, има договор с германския клуб до 2030 година.

Снимки: Gettyimages

