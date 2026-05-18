Динамо (Москва) с Купата на Русия след драматичен обрат срещу Зенит (Санкт Петербург)

Волейболистите на Динамо (Москва) спечелиха Купата на Русия, след като постигнаха впечатляващ обрат от 0:2 до 3:2 (21:25, 19:25, 26:24, 25:13, 15:10) срещу Зенит (Санкт Петербург) във финалния сблъсък, изигран в руската столица.

Отборът на Зенит започна мача колебливо (5:9), но бързо навакса пасива си след ас и серия от успешни атаки на диагонала Владислав Бабкевич. В края на първата част именно той донесе решаващо предимство за гостите при 20:18. Бабкевич завърши гейма с 8 точки, а посрещачът Марлон Янт реализира 5 от6-те си атаки, включително и победната точка.

Във втората част Зенит поведе с 6:1, като реализира 3 аса чрез Бабкевич (два) и Станислав Динейкин. Силният начален удар се превърна в основното оръжие за тима от Санкт Петербург в този гейм (6:1 аса), което им позволи да го спечелят убедително. С директни точки от сервис се отличиха още Виталий Дикарев и Марлон Янт.

В началото на третия гейм домакините от Динамо направиха силна серия при сервис на Павел Панков и поведоха с 4:0. Отборът от брега на Нева обаче бързо изравни резултата при 8:8. В решителните моменти Станислав Динейкин спаси геймбол, но Денис Богдан отново даде преднина на Динамо за 25:24. Тогава на линията за сервис застана Фанур Каюмов, който с ас донесе победата на московчани в гейма.

След два аса на Антон Семишев, Динамо поведе с 13:9 в четвъртата част. При резултат 10:15 старши треньорът на Зенит, Владимир Алекно, смени разпределителя Игор Кобзар, а при 10:16 от игра излязоха и Бабкевич (0/5 успеваемост в атака) и Янт (1/5). Гостите доиграха гейма с резервния си състав, което доведе до разгромна загуба с 13:25. В тази част Зенит реализира едва 25% от атаките си срещу 60% за съперника.

В решаващия тайбрек грешки в атака на Бабкевич и Янт позволиха на Динамо да поведе с 3:0. Ас на Максим Сапожков увеличи преднината на „синьо-белите“ до 7:3, а малко по-късно Панков спря Янт с единичен блок за 9:5. Сапожков сложи точка на спора с ас, насочен към либерото Женя Гребенников, за крайното 15:10.

Това е 5-и трофей от Купата на Русия в историята на Динамо (2006, 2008, 2020, 2024, 2026).

По-рано през сезона отборът, воден от Константин Брянский, спечели също Купата на победата и титлата в руското първенство.

За Зенит Санкт Петербург това е четвърти загубен финал за Купата на Русия от четири участия (2018, 2019, 2020, 2026).

Купа на Русия 2026, Финал:

ЗЕНИТ (САНКТ ПЕТЕРБУРГ) – ДИНАМО (МОСКВА) 2:3 (25:21, 25:19, 24:26, 13:25, 10:15)

ЗЕНИТ: Игор Кобзар 4, Владислав Бабкевич 26, Станислав Динейкин 11, Марлон Янт Ерера 14, Максим Космин 7, Виталий Дикарев 4 - Женя Гребенников-либеро (Уксусов-либеро, Максим Бочаров 2, Игор Тисевич, Роман Пакшин, Денис Черейский)

Старши треньор: ВЛАДИМИР АЛЕКНО

ДИНАМО: Павел Панков 1, Максим Сапожков 24, Антон Семишев 8, Денис Богдан 20, Максим Белогорцев, Иля Власов 6 - Евгений Баранов-либеро (Дмитрий Жук 9, Константин Тюшкевич Фанур Каюмов 1, Назар Литвиненко )

Старши треньор: КОНСТАНТИН БРЯНСКИЙ.