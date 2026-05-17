Бяла с драматична победа над Етър 64 в първия мач от Суперфинала в женското хандбално първенство

Защитаващият титлата си Бяла постигна драматичен успех с 28:27 (16:17) срещу гостуващия Етър 64 в първия мач от Суперфинала в "А" РХГ на България при жените.

Мелина Спасова реализира победното попадение за домакините 50-ина секунди преди края, а до финалната сирена великотърновки имаха възможност да стигнат до изравняване с две нападения, но не се възползваха.

Двубоят беше много оспорван, като гостенките водеха с 13:11 в 23-ата минута, когато лидерката на състава Александра Замишляк трябваше да напусне игрището. Шампионките успяха да обърнат до 22:19 в 41-ата минута, но "виолетовите" не се предадоха и с два поредни гола на Мелиса Еролова великотърновки изравниха за 27:27 малко повече от минута преди края. Бяла все пак успя да отбележи с удар от дистанция на Спасова в следващата атака, а нейното девето попадение в мача се оказа решаващо.

С 9 гола а домакините завърши и Лидия Ковачева. За Етър Мартина Тодорова завърши със 7 гола, а Полина Стоянова добави 6.

Втората среща от серията е във Велико Търново в събота (23 май) от 17,00 часа.

В серията за третото място Свиленград спечели с 30:24 (22:14) срещу домакина Академик ПУ и си осигури бронзовите медали с 2-0 победи, след като вчера спечели първия мач като домакин с 33:29 (18:16).