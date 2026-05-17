Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Бяла с драматична победа над Етър 64 в първия мач от Суперфинала в женското хандбално първенство

Бяла с драматична победа над Етър 64 в първия мач от Суперфинала в женското хандбално първенство

  • 17 май 2026 | 19:35
  • 198
  • 0
Бяла с драматична победа над Етър 64 в първия мач от Суперфинала в женското хандбално първенство

Защитаващият титлата си Бяла постигна драматичен успех с 28:27 (16:17) срещу гостуващия Етър 64 в първия мач от Суперфинала в "А" РХГ на България при жените.

Мелина Спасова реализира победното попадение за домакините 50-ина секунди преди края, а до финалната сирена великотърновки имаха възможност да стигнат до изравняване с две нападения, но не се възползваха.

Двубоят беше много оспорван, като гостенките водеха с 13:11 в 23-ата минута, когато лидерката на състава Александра Замишляк трябваше да напусне игрището. Шампионките успяха да обърнат до 22:19 в 41-ата минута, но "виолетовите" не се предадоха и с два поредни гола на Мелиса Еролова великотърновки изравниха за 27:27 малко повече от минута преди края. Бяла все пак успя да отбележи с удар от дистанция на Спасова в следващата атака, а нейното девето попадение в мача се оказа решаващо.

С 9 гола а домакините завърши и Лидия Ковачева. За Етър Мартина Тодорова завърши със 7 гола, а Полина Стоянова добави 6.

Втората среща от серията е във Велико Търново в събота (23 май) от 17,00 часа.

В серията за третото място Свиленград спечели с 30:24 (22:14) срещу домакина Академик ПУ и си осигури бронзовите медали с 2-0 победи, след като вчера спечели първия мач като домакин с 33:29 (18:16).

Следвай ни:

Още от Други спортове

С празнична програма в НСА бе отбелязан Денят на българския спорт

С празнична програма в НСА бе отбелязан Денят на българския спорт

  • 17 май 2026 | 15:26
  • 424
  • 0
Весела Лечева съобщи, че очаква вписването на новото ръководство на БОК да е факт до две седмици

Весела Лечева съобщи, че очаква вписването на новото ръководство на БОК да е факт до две седмици

  • 17 май 2026 | 14:13
  • 476
  • 0
Министър Енчо Керязов отбеляза Деня на българския спорт сред стотици деца в НСА

Министър Енчо Керязов отбеляза Деня на българския спорт сред стотици деца в НСА

  • 17 май 2026 | 14:09
  • 424
  • 1
Столична спортна арена приема следващото издание на Евровизия

Столична спортна арена приема следващото издание на Евровизия

  • 17 май 2026 | 10:45
  • 5361
  • 18
Министър Енчо Керязов отправи приветствие по повод Деня на българския спорт

Министър Енчо Керязов отправи приветствие по повод Деня на българския спорт

  • 17 май 2026 | 10:14
  • 623
  • 0
Родният спорт също ликува след успеха на Евровизия

Родният спорт също ликува след успеха на Евровизия

  • 17 май 2026 | 09:14
  • 29677
  • 208
Виж всички

Водещи Новини

Севиля 0:1 Реал Мадрид, Винисиус откри след асистенция на Мбапе

Севиля 0:1 Реал Мадрид, Винисиус откри след асистенция на Мбапе

  • 17 май 2026 | 20:00
  • 1868
  • 0
Играе се предпоследният кръг в Ла Лига (следете тук)

Играе се предпоследният кръг в Ла Лига (следете тук)

  • 17 май 2026 | 20:00
  • 605
  • 0
Ман Юнайтед зарадва феновете си в последния домакински мач за сезона

Ман Юнайтед зарадва феновете си в последния домакински мач за сезона

  • 17 май 2026 | 16:28
  • 17857
  • 35
Локомотив Пд и Рилски спортист се надлъгват в мач №4 от полуфиналите в Sesame НБЛ

Локомотив Пд и Рилски спортист се надлъгват в мач №4 от полуфиналите в Sesame НБЛ

  • 17 май 2026 | 20:04
  • 2147
  • 0
Милан най-после надигна глава и предвкусва завръщането си в ШЛ

Милан най-после надигна глава и предвкусва завръщането си в ШЛ

  • 17 май 2026 | 15:05
  • 18341
  • 13
Безобразен Ювентус загуби от Фиорентина и само ще сънува ШЛ! Вратар с поредна шокираща изява

Безобразен Ювентус загуби от Фиорентина и само ще сънува ШЛ! Вратар с поредна шокираща изява

  • 17 май 2026 | 15:02
  • 20406
  • 22