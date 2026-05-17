Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Йонас Вингегор постигна втора победа за последните 3 дни в Обиколката на Италия

Йонас Вингегор постигна втора победа за последните 3 дни в Обиколката на Италия

  • 17 май 2026 | 19:34
  • 337
  • 0
Йонас Вингегор постигна втора победа за последните 3 дни в Обиколката на Италия

Йонас Вингегор записа втора победа за три дни в колоездачната обиколка на Италия, след като спечели деветия етап. Той бе проведен от Червия до Корно але Скале и в него състезателите покриха 184 км, представляващи на практика едно голямо изкачване след Сасо Маркони.

Вингегор бе водач на колоната след края на изкачването до финала и спечели с 12 секунди пред Феликс Гал. Давиде Пигандзоли пък бе лидер на основната група, която изостана с над половин минута от датчанина.

Така Вингегор записа 50-а победа в професионалната си кариера, в която е печелил титлите в обиколката на Франция през 2022 и 2023, както и тази на Испания през 2025. 29-годишният датчанин е втори в класирането на тазгодишното Джиро д'Италия с 2:24 минути зад португалеца Афонсо Еулалио, който днес пресече линията на пето място с 41 секунди пасив от Вингегор. Гал е трети в генералното класиране с още 35 секунди изоставане.

Понеделник ще бъде почивен ден за колоездачите, които във вторник ще карат десети етап и 42-километрово преследване по часовник между Виареджио и Маса.

Следвай ни:

Още от Други спортове

С празнична програма в НСА бе отбелязан Денят на българския спорт

С празнична програма в НСА бе отбелязан Денят на българския спорт

  • 17 май 2026 | 15:26
  • 424
  • 0
Весела Лечева съобщи, че очаква вписването на новото ръководство на БОК да е факт до две седмици

Весела Лечева съобщи, че очаква вписването на новото ръководство на БОК да е факт до две седмици

  • 17 май 2026 | 14:13
  • 476
  • 0
Министър Енчо Керязов отбеляза Деня на българския спорт сред стотици деца в НСА

Министър Енчо Керязов отбеляза Деня на българския спорт сред стотици деца в НСА

  • 17 май 2026 | 14:09
  • 424
  • 1
Столична спортна арена приема следващото издание на Евровизия

Столична спортна арена приема следващото издание на Евровизия

  • 17 май 2026 | 10:45
  • 5361
  • 18
Министър Енчо Керязов отправи приветствие по повод Деня на българския спорт

Министър Енчо Керязов отправи приветствие по повод Деня на българския спорт

  • 17 май 2026 | 10:14
  • 623
  • 0
Родният спорт също ликува след успеха на Евровизия

Родният спорт също ликува след успеха на Евровизия

  • 17 май 2026 | 09:14
  • 29677
  • 208
Виж всички

Водещи Новини

Севиля 0:1 Реал Мадрид, Винисиус откри след асистенция на Мбапе

Севиля 0:1 Реал Мадрид, Винисиус откри след асистенция на Мбапе

  • 17 май 2026 | 20:00
  • 1866
  • 0
Играе се предпоследният кръг в Ла Лига (следете тук)

Играе се предпоследният кръг в Ла Лига (следете тук)

  • 17 май 2026 | 20:00
  • 604
  • 0
Ман Юнайтед зарадва феновете си в последния домакински мач за сезона

Ман Юнайтед зарадва феновете си в последния домакински мач за сезона

  • 17 май 2026 | 16:28
  • 17855
  • 35
Локомотив Пд и Рилски спортист се надлъгват в мач №4 от полуфиналите в Sesame НБЛ

Локомотив Пд и Рилски спортист се надлъгват в мач №4 от полуфиналите в Sesame НБЛ

  • 17 май 2026 | 20:04
  • 2145
  • 0
Милан най-после надигна глава и предвкусва завръщането си в ШЛ

Милан най-после надигна глава и предвкусва завръщането си в ШЛ

  • 17 май 2026 | 15:05
  • 18339
  • 13
Безобразен Ювентус загуби от Фиорентина и само ще сънува ШЛ! Вратар с поредна шокираща изява

Безобразен Ювентус загуби от Фиорентина и само ще сънува ШЛ! Вратар с поредна шокираща изява

  • 17 май 2026 | 15:02
  • 20403
  • 22