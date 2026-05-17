България триумфира с две титли на Европейското първенство по стрелба U-18 в Осиек

  17 май 2026 | 18:36
Българските млади таланти в спортната стрелба постигнаха впечатляващ успех на Европейското първенство по стрелба U-18, което се проведе в Осиек, Хърватия, като донесоха на България две европейски титли в дисциплината скийт при юношите. Големият герой за българския тим бе Илия Илиев, който завоюва европейската титла в индивидуалната надпревара при юношите в скийт U-18. С изключително силно и уверено представяне той спечели златния медал с резултат от 71 точки, като едновременно с това постави и нов европейски рекорд в дисциплината – постижение, което подчертава неговата отлична подготовка, концентрация и състезателен характер.

Вторият златен медал за България дойде и в отборната надпревара, където националният ни тим в състав Илия Илиев, Здравко Върбанов и Димитър Тодоров заслужено спечели европейската титла в дисциплината скийт при юношите. Българските състезатели демонстрираха отлична подготовка, концентрация и отборен дух, завършвайки с общ резултат от 196 точки и оставяйки след себе си силните отбори на Франция и Полша.

Достойно представяне записаха и останалите български национали:

• Здравко Върбанов – 10-о място в индивидуалната надпревара по скийт при юношите;

• Димитър Тодоров – 18-о място в индивидуалната надпревара по скийт при юношите;

• Ангела Рангелова – 10-о място в скийт U-18 при девойките;

• Марин Илиев – 36-о място в трап U-18 при юношите;

• Теодора Якова – 21-во място в трап U-18 при девойките.

По повод впечатляващото представяне председателят на Българската федерация по трап, двоен трап и скийт Илия Кирилов заяви:

"Този успех е повод за огромна гордост за българската стрелба, а резултатите са доказателство, че България разполага с изключително талантливо младо поколение състезатели. Именно затова основният фокус в работата на федерацията е развитието на детско-юношеската школа и изграждането на бъдещите шампиони на България. Успехът в Осиек е плод на постоянство, дисциплина, професионална подготовка и целенасочена работа с младите таланти. Убеден съм, че това е само началото на още по-големи успехи за България на международната сцена.“

Това значимо постижение е резултат от усилената работа на състезателите, треньорския екип и всички, които ежедневно работят за развитието на българската спортна стрелба.

Българската федерация по трап, двоен трап и скийт поздравява всички национални състезатели за достойното представяне и им пожелава още много бъдещи успехи на международната сцена.

С увереност гледаме към следващите предизвикателства и вярваме, че това талантливо поколение тепърва ще носи още много поводи за национална гордост.

