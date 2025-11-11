Марион Джоунс: Опозорената олимпийска шампионка разкри шокиращи здравословни проблеми

Някога най-бързата жена на планетата, носителка на олимпийска титла Марион Джоунс е изправена пред плашещо ежедневно предизвикателство: простото слизане по стълби. Скорошно видео подчерта суровата реалност на живота ѝ след атлетиката.

Джоунс, която спечели три златни медала на Олимпийските игри в Сидни през 2000 г., видя как кариерата ѝ се срива след допинг скандал. Медалите ѝ бяха отнети, тя излежа шест месеца в затвора и от прославен герой се превърна в противоречива фигура.

През 2020 г. 50-годишната жена е диагностицирана с оптичен невромиелит – рядко автоимунно заболяване, което атакува централната нервна система. Състоянието я оставя временно парализирана и я принуждава да се учи да ходи отново.

Ново видео, публикувано в нейния профил в Инстаграм, даде на последователите ѝ поглед върху продължаващата ѝ битка. С надпис "те (коленете ми) се държат на косъм, приятели… но все още сме на крака“, клипът показва как някога доминиращата спринтьорка предпазливо слиза по стълбище, държейки се за парапета и спирайки на всяко стъпало.

Публикацията, която събра над 180 000 харесвания и хиляди коментари, предизвика изблик на подкрепа от фенове.

"Благословия за теб, сестро. Моля се за твоята сила и цялата болка да изчезне завинаги“, написа един потребител. Друг коментира тежката физическа цена на професионалната спортна кариера: "Това е истинската реалност за спортистите… тези колене и други стави определено ти напомнят за възрастта и границите ти.“

Оптичният невромиелит засяга предимно зрителните нерви и гръбначния мозък. "Бях приета в рехабилитационен център, за да се науча да ходя отново“, заяви Джоунс по-рано тази година. "Беше съкрушително да чуя, че имам автоимунно заболяване.“

Джоунс не е единствената легенда в леката атлетика, която се сблъсква с физически предизвикателства след оттеглянето си. Осемкратният олимпийски златен медалист Юсейн Болт също призна, че се задъхва, когато изкачва стълби.

Новината за състоянието на Джоунс съвпада със скорошната кончина на Виктор Конте, човекът, който я е снабдявал със стимуланти. Конте, на 75 години, почина миналата седмица след битка с рак на панкреаса.

През 2005 г. той се призна за виновен за разпространение на стероиди и пране на пари, след като е снабдявал с допинг високопоставени спортисти, включително Джоунс и бейзболните звезди Бари Бондс и Джейсън Джамби.

Въпреки здравословните си проблеми, Джоунс остава решена. Тя продължава да предизвиква физическите си граници, като само преди няколко месеца тренираше за маратона в Берлин, а миналата година се състезава в маратона в Чикаго.

