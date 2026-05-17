С празнична програма в НСА бе отбелязан Денят на българския спорт

С празнична програма от разнообразни активности в Национална спортна академия беше отбелязан Денят на българския спорт. В събитието участваха ръководителите на институциите с най-съществен принос за неговото развитие: ректорът на НСА „Васил Левски“ проф. Красимир Петков, министърът на младежта и спорта Енчо Керязов и председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева.

“Изключително съм щастлив, когато виждам пълен стадион с млади хора на Деня на българския спорт. Именно затова трябва да акцентираме върху нашата благодарност към родителите, без чиято подкрепа към техните деца спортът ни просто няма да съществува. Благодаря ви на всички, че сте тук, в Спортната академия – това е висшето училище, което създава успели хора. Честит празник!“, заяви проф. Красимир Петков в приветствието си.

В словото си министърът на младежта и спорта Енчо Керязов изрази емоция и уважение. „Удоволствие и чест е за мен да съм тук днес сред вас. Едва ли има по-подходящо място от НСА и от толкова спортуващи деца, защото спортът започва от децата. Благодаря на домакините от Спортната академия, благодаря на организаторите на този прекрасен турнир за деца от клуб „Приорити спорт“ и от федерацията по лека атлетика. Благодаря на родителите, които подкрепят и дават кураж на децата си да спортуват. Всеки голям спортист е започнал с една голяма мечта и с някой, който го е подкрепял.“

С поздрав се обърна и председателят на БОК Весела Лечева: „Днес честваме Деня на българския спорт, който започва през 1894 г., когато пристигат швейцарските учители, които дават началото на организираните спортни занимания в страната. Намираме се в Националната спортна академия, дала път и образование на много успешни треньори, специалисти и спортисти. Няма как да има развитие без наука. Затова благодарности на стотиците преподаватели на Академията. Благодарности на малките лекоатлети, които са тук дори в това лошо време – всяко тяхно усилие е част от пътя им към големите олимпийски върхове.“

В събитието участваха също проф. Николай Изов, помощник-ректор на НСА, председателите на федерациите по бадминтон Володя Златев, лека атлетика – Георги Павлов и джудо – Румен Стоилов, преподаватели и студенти.

Празникът започна с откриване на детския лекоатлетическия турнир „Go! Kids“, където официалните лица отправиха приветствия, дадоха старт на надпреварата и наградиха победителите в няколко дисциплини. В състезанието взеха участие над 500 деца на възраст от 5 до 16 години.

С поглед към бъдещето на българския спорт в кампуса на НСА се проведоха и други спортни активности за подрастващи, сред които открит урок по тенис на корт, футболна среща, държавно първенство по хокей на трева, кондиционни тренировки и др.

В духа на празника, с който честваме успехите на българските спортисти, в Образователния и олимпийски център на НСА беше представен филм, посветен на швейцарските учители, които през 1894 г. пристигат в София, за да положат основите на физическото възпитание и спорта в страната ни. Беседата, подготвена от екипа на центъра, изслушаха ученици от столичните спортни училища СУ „Ген. Владимир Стойчев“, 166 СУ „Васил Левски“ 153 СУ „Неофит Рилски“, придружени от техните ръководства и учители. В събитието участваха и студенти от Олимпийския клуб към НСА.

Като символ на бъдещи успехи – плод на усърдния труд на младите спортисти, официалните лица засадиха орехови дръвчета при параклиса „Св. св. Кирил и Методий“. А на празника в дъждовния и мрачен ден всички присъстващи в кампуса на НСА видяха, усетиха и разбраха, че спортът е кауза и начин на живот.