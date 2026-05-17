Локомотив (ГО) стана шампион за трета поредна година

Мъжкият хандбален отбор на Локомотив (Горна Оряховица) надделя над Шумен 61 с 27:21 (15:9) в зала "Арена Бяла" и си осигури трета поредна шампионска титла на България след 2-0 победи във финалната серия.

Момчетата на Йордан Димитров започнаха по-добре и след 18 минути игра водеха с 9:4, а до почивката увеличиха преднината си до 15:9. Към средата на втората част "железничарите" вече водеха с 21:14 и до края нямаха проблеми да задържат предимството си. Така те направиха дубъл през този сезон, след като през април триумфираха и с националната купа.

В плейофите за третото място Спартак (Варна) се наложи над Фрегата (Бургас) с 29:27 (10:14) и заслужи бронзовите отличия също с 2-0 победи след успеха с 28:23 (12:11) като гост в първия мач през миналия уикенд.

Индивидуални награди в "А" РХГ на България за мъже за сезон 2025/2026:

Най-полезен състезател: Николай Генов (Локомотив)

Най-добър вратар: Георги Маринов (Локомотив)

Най-добър защитник: Димитър Иванов (Шумен 61)

Голмайстор: Даниел Иванов (Осъм) - 215 гола

Шампиони на България по хандбал за мъже:

Локомотив (Варна) - 12 (2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2017, 2018, 2019, 2020)

НСА (София) - 10 (1961, 1962, 1964, 1965, 1967, 1970, 1980, 1982, 1986, 1988)

ЦСКА (София) - 10 (1976, 1978, 1979, 1981, 1983, 1984, 1987, 1989, 1990, 1991)

Шумен - 7 (1996, 2009, 2010, 2011, 2021, 2022, 2023)

Локомотив (София) - 4 (1972, 1973, 1974, 1977)

Спортист (Кремиковци) - 4 (1966, 1968, 1975, 1985)

Порт (Бургас) - 3 (1997, 1998, 1999)

Беласица (Петрич) - 3 (1992, 1993, 1994)

Фрегата (Бургас) - 3 (2014, 2015, 2016)

Локомотив (Горна Оряховица) - 3 (2024, 2025, 2026)

Добруджа (Добрич) - 2 (2012, 2013)

Академик (София) - 1 (1963)

Левски (София) - 1 (1969)

Черноморец (Бургас) - 1 (1971)

Люлин (София) - 1 (1995)

Спартак (Варна) - 1 (2004)