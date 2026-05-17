Кореецът Чанг Ван Сео спечели Световната купа по модерен петобой в Пазарджик, туркинята Лике Озюксел е първа при дамите

Кореецът Чанг Ван Сео спечели първото място на Световната купа по модерен петобой в Пазарджик, след като победи във финалните метри чеха Матей Лукеч. Туркинята Лике Озюксел пък финишира на първото място при дамите. Най-интересните моменти бяха при мъжете, където нямаше българско участие след 14-ата позиция на Тодор Михалев в полуфиналите в събота. Днес имаше няколко промени на лидерството във финалното бягане, а Ван Сео изпревари с една секунда Лукеч за първата позиция.

Матис Рошат допълни подиума с трето място, а до шеста позиция се наредиха Янг Ма (Китай), Мохамед Ел Ашкар (Египет) и Джорджо Малан (Италия. Призьорите бяха наградени от президента на Международната федерация по модерен петобой (UIPM) Роб Стуул, лидерът на българската организация БФМП Андрей Кузманов, кмета на Община Пазарджик Петър Куленски, Шайни Фанг - генерален секретар на UIPM, и Камелия Александрова - изпълнителен директор на БФМП.

При дамите златото бе за туркинята Лике Озюксел, а след нея завършиха Бланка Гузи (Унгария) и Гана Елгинди (Египет). До шеста позиция се наредиха Керенза Брайсън (Великобритания), неутралната спортистка Анастасия Малашенока и Луиза Казали (Франция).