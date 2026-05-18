Кипиегон не бърза да се завърне към коронната си дисциплина 1500 метра

Четирикратната световна шампионка на 1500 метра Фейт Кипиегон заяви, че не бърза да се връща към предпочитаната си дисциплина през този сезон, тъй като се концентрира върху изграждането на издръжливост чрез по-дълги бягания.

Трикратната олимпийска шампионка постигна време от 14:24.14, с което регистрира най-доброто постижение в света за годината на 5000 метра по време на Диамантената лига в Шанхай в събота. Кипиегон удържа на силната конкуренция от страна на етиопските бегачки, като Ликина Амебау завърши втора с 14:24.21, а Сенайет Гетачев се нареди трета с 14:24.71.

Кипиегон коментира, че състезанието ѝ е дало позитивен старт на сезона.

“Чувствам се много добре. Беше добро състезание. Положително начало на сезона. Основната ми цел беше да видя къде се намирам, какво можем да коригираме и да продължим в същия дух“, каза тя.

Кенийската звезда разкри, че умишлено е започнала сезона с по-дълги дистанции, след като откри годината си и с шосейно бягане на 10 км в Монако, където победи с време 29:47.

“Няма да кажа, че ще се връщам често към 1500-те метра, защото започнах с 10 км на шосе“, обясни тя. Въпреки това Кипиегон настоя, че ще продължи да балансира между двете дисциплини през сезона. “Ще участвам и на 1500 м, и на 5000 м“, добави тя.

32-годишната атлетка омаловажи очакванията за нов рекорден сезон, като заяви, че в момента фокусът ѝ е върху подобряването на формата и поддържането на набраната инерция.

“В момента просто искам да покажа най-добрата версия на себе си. Това беше само началото. Опитах се да поддържам инерцията и да видя докъде съм стигнала“, каза тя.

Следващото състезание на Кипиегон ще бъде на една миля на турнира Prefontaine Classic в Юджийн (Орегон) на 3-4 юли. “Ще се върна на Prefontaine Classic. Мисля, че това ще бъде следващото ми състезание“, потвърди тя.

Кипиегон влиза в новия сезон след доминантна кампания през 2025 г., в която затвърди господството си в бяганията на средни разстояния при жените. Тя подобри собствения си световен рекорд на 1500 метра на Prefontaine Classic, като записа 3:48.68 и стана първата жена, слязла под границата от 3:49. Освен това тя спечели бягането на 3000 метра на Диамантената лига в Силезия с 8:07.04, изкачвайки се на второ място във вечната ранглиста след китайката Уан Дзюнся.

На Световното първенство по лека атлетика в Токио 2025 Кипиегон завоюва четвъртата си световна титла на 1500 метра, преди да добави и сребърен медал на 5000 метра.

Снимки: Imago