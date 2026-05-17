Запознайте се отблизо с втория във вечната ранглиста в овчарския скок Емануил Каралис

През тази година Емануил Каралис вече се утвърди като втория най-добър състезател в историята на овчарския скок – място, което гръцкият атлет заслужи, след като преодоля 6.17 метра през февруари. Каралис е роден и израснал в Атина, но ключова част от неговата идентичност е смесеният му произход. Баща му Хараламбос е грък, докато майка му Сара е родом от Уганда.

Като малко момче, растящо в Атина, Каралис е бил обект на расистки обиди и не е имал чернокожи гръцки спортисти, на които да подражава. Когато започва да се занимава с лека атлетика, дори му казват, че “чернокожите не скачат с овчарски скок“, но това не го спира да последва своята страст.

Любовта към атлетиката е възпитана у Каралис от най-ранна възраст, тъй като и двамата му родители са били спортисти. Майка му е била състезателка в скока на дължина, а баща му – десетобоец. Спортната традиция в семейството не спира дотук, тъй като сестрата близначка на Каралис Ангелики също се занимава със спорт и се състезава в седмобоя.

Някои атлети гледат на своите съперници просто като на конкуренти, но Каралис поддържа силно приятелство с много от тях и е особено мотивиран от Мондо Дуплантис и Сам Кендрикс.

“Винаги е невероятно, защото се познаваме от толкова дълго време. Хубаво е да се състезаваш с момчета, с които го правиш от години, а сега те са най-добрите скачачи в историята. Те ме тласкат да скачам още по-високо“, сподели Каралис пред Olympics, преди да преодолее 6.17 метра. “Чувствам се благословен и много горд, че мога да бъда в тази ера с Мондо и всички тези момчета. Това е най-добрата ера в овчарския скок в момента. За мен е чест да бъда част от тази история.“

Бащата на Каралис се е надявал синът му да последва неговите стъпки в десетобоя и затова е започнал с най-техничната дисциплина – овчарския скок. Каралис обаче се влюбва в първата дисциплина и остава в нея. Оттогава той разширява треньорския си екип, включвайки Марчин Шчепански и Георги Помашки, който е треньор и на двукратния олимпийски шампион в скока на дължина Милтиадис Тентоглу.

Шестте метра са магическата граница в овчарския скок, а Каралис е един от едва 24-мата души, преодолели тази височина. Той стана и първият грък, преминал шестте метра, когато го направи за първи път на турнира от Диамантената лига в Силезия през 2024 г., само 20 дни след като спечели трето място на Олимпийските игри.

Докато шестте метра са международната магическа граница, през 2015 г. Каралис надминава свой собствен семеен рекорд. Той подобрява най-доброто лично постижение на баща си в овчарския скок – 4.85 метра, и споделя пред BBC, че след това се пошегувал с баща си, че вече той е “шефът“.

Пред BBC Каралис разкрива, че заради комбинация от контузии и расизъм, които са го довели до депресия, той почти е напуснал спорта. Взел си е шестмесечна почивка, но приятелите и семейството му са му помогнали да се влюби отново в спорта и са го подкрепили по пътя му до мястото, където е сега, докато той процъфтява под светлината на прожекторите.

Олимпийските игри са специални за всички спортисти, но за гърците те носят допълнително значение. Когато състезанието се завръща в Атина през 2004 г., местните жители се надпреварват да гледат на живо. Сред хилядите по трибуните е бил и Каралис. Само на четири години, на първата си Олимпиада, той блажено не е подозирал какво му готви бъдещето.

Възстановяването е ключова част от представянето на един спортист, която често може да бъде пренебрегната от феновете. За Каралис то се случва чрез игра на голф. Той обича да разпуска с бърза игра на 18 дупки, както и с чаша вино.

Снимки: Gettyimages

