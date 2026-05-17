Джейк Уайтман: Винаги съм чувствал, че има още какво да доказвам

Въпреки че на тазгодишните големи шампионати ще има много напомняния за миналото, Джейк Уайтман ще бъде изцяло съсредоточен върху бъдещето, докато се подготвя за предстоящия сезон на открито. В момента носителят на световна титла на 1500 метра се намира в Аризона, където провежда финалната си подготовка за лято, което включва Игрите на Британската общност в Глазгоу и Европейското първенство на стадион в Бирмингам.

31-годишният атлет вече има в колекцията си два бронзови медала от Игрите на Британската общност на 1500 метра. Последният от тях бе спечелен на впечатляващо обновената арена в Уест Мидландс през 2022 г. Той също така притежава европейски бронз на 1500 метра и сребро на 800 метра, като второто отличие също завоюва преди четири години.

Това беше може би най-успешното лято в професионалната му кариера, достигнало своя връх със световната титла на 1500 метра, която той спечели по зрелищен начин с финален спринт, оставил Якоб Ингебригтсен зад гърба му.

Пътят, който Уайтман трябваше да извърви след онзи момент в Орегон, се оказа особено трънлив. Първо контузия жестоко го лиши от шанса да защити титлата си в Будапеща през 2023 г., а след това и да се състезава на Олимпийските игри в Париж година по-късно.

Въпреки това, Световното първенство в Токио миналия септември промени негативния наратив, след като той бе съвсем близо до нов златен медал на 1500 метра в Япония. Онзи финал, в който мощният завършек на Исак Надер го изпревари на самата линия, даде на британеца не само “потвърждение, че все още не съм приключил“, но и подновена мотивация да се възползва от всяка възможност за участие в шампионат.

Уайтман знае, че се намира в по-късната част от кариерата си и че тези шансове няма да са безкрайни. Затова, с подкрепата на родната публика и на познат терен, той ще направи всичко възможно да ги грабне през следващите месеци.

На Европейското първенство вероятно отново ще се изправи срещу съперници като Надер на 1500 метра. Уайтман винаги е бил състезател за големи първенства и признава, че тръпката от надпреварата е това, което го кара да се връща отново и отново.

“Особено след като бях контузен през голяма част от последните няколко години, осъзнах, че работата ми не е да тренирам“, казва той. “Не за това ми плащат или ме подкрепят. Моята работа е да излизам и да се представям на шампионати, така че това е, което наистина искаш да правиш, и почти се чувстваш като измамник, когато не си в състояние да го направиш.“

“Не се чувствах безполезен, но имаш усещането, че почти крадеш прехраната си, когато не си на стартовата линия на големите първенства. Основната причина да се захвана със спорта и да му се наслаждавам на първо място беше състезателният елемент и мисля, че ако загубиш това, вероятно е знак, че си приключил.“

“Винаги съм чувствал, че има още какво да доказвам – и в един момент това няма да е така и ще почувствам, че съм направил всичко възможно – но това, което Токио ми даде миналата година, беше потвърждението, че не съм приключил. Чувствам, че съм се грижил достатъчно добре за тялото си през годините, за да мога вероятно да имам още няколко добри сезона.“

Тази година е важна за Уайтман по много причини. След като утихне прахът от шампионатите, той ще се ожени за дългогодишната си партньорка и бивша професионална атлетка Джорджи Хартиган, която има основна роля за неговия успех. Той също така е трениран от бъдещия си тъст Джон и тримата работят в тясно сътрудничество, за да го преведат през зимната подготовка.

“Просто се захващам за работа и продължавам да правя това, което съм правил всяка друга година“, казва Уайтман за подготовката си. “Наистина мисля, че най-трудният период е октомври, ноември. Преминаваш от този връх... беше различно, защото чувствах, че ако бях спечелил в Токио, щях да съм по-скоро в настроение: “Просто ще се насладя на това и ще си почина“, докато с второто място все още искаш да ставаш все по-добър.“

“Искам да печеля шампионати тази година и това означаваше, че трябва да се върна към работата и да бъда мотивиран. Благодарен съм, че на възрастта, на която съм сега, все още съм мотивиран да тренирам, да се състезавам и да участвам в тези първенства. Не приемам сезоните, които имам, за даденост, така че трябва да се уверя, че правя всичко възможно, за да бъда във възможно най-добра форма.“

Стадион “Александър“ е нишка, която се е вплела в кариерата на Уайтман, независимо дали става дума за Игрите на Британската общност през 2022 г., редовните му битки на пистата на британските шампионати или състезания, датиращи от ранните му тийнейджърски години.

“Мисля, че спечелих финал на Младежката атлетическа лига там през 2008 г., което беше голяма работа по онова време“, спомня си той. “Променил се е много. Но в същото време не е. Паркингът е на същото място, минаваш по същия път, за да стигнеш дотам и други подобни неща – очевидно просто е получил много добра външност. Все още има тази позната обстановка, което според мен е хубаво нещо, към което да се завърнеш.“

“Би било страхотно, ако се усеща като домакинско предимство.“

А Уайтман знае, че тази подкрепа може да се окаже полезна. Бягането на 1500 метра при мъжете ще бъде едно от най-атрактивните събития на Европейското първенство, а конкуренцията за него няма да се изчерпва само с Надер. Настоящият европейски шампион Ингебригтсен се завръща на пистата, младият нидерландец Нилс Ларос също планира да се намеси в битката, а сънародникът на Уайтман – шотландецът Джош Кър – също може да бъде сред претендентите.

“Страхотно е“, казва Уайтман. “Когато започвах в спорта, европейските медалисти и финалисти не бяха непременно тези, които печелеха медали на световни първенства или олимпийски игри. Но начинът, по който бягането на 1500 метра се разви, особено в Европа през последните пет или десет години, означава, че сега атлетите, които ще печелят медали на европейско, са напълно способни да го правят и на световно. Така че това е истинско изпитание.“

“Медалът изобщо не е лесен за печелене. Но вече знам как стават нещата. Винаги влизаш в сезона, опитвайки се да бъдеш във възможно най-добра форма, независимо какво първенство предстои. Надявам се, че ако това са последните ми европейски и игри на Британската общност, което е напълно възможно, ще бъде хубаво да завърша на върха“, добави той.

Снимки: Gettyimages