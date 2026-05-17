  Sportal.bg
  Лека атлетика
  3. Ива Иванова и Ивайло Вълев са победителите в Маратона на приятелството в Плевен

  • 17 май 2026 | 16:16
Ива Иванова и Ивайло Вълев са победителите в 12-о издание на Маратона на приятелството в Плевен. Надпреварата се състоя по улиците на града. Ива Иванова е от Плевен и е полицай. За БТА тя каза, че участва в маратона за първа година и за първи път в живота си пробягва дистанцията от 42,195 км. Не е имала проблеми по трасето, чувствала се е приятно, а и времето в Плевен е било с маратонците. Днес тя завърши за три часа 53 минути и 54 секунди. Догодина също ще участва в надпреварата и се надява да постигне още по-добър резултат.

Победителят при мъжете Ивайло Вълев пробяга разстоянието за два часа 53 минути и 47 секунди. Това е негова четвърта победа в маратона. Има и шест победи на други дистанции при единадесетте си участия. Той също е от Плевен. Пред БТА Ивайло също изказа задоволство от времето. Не е било нито задушно, нито жега. И той се надява при участието си догодина да успее да подобри своя резултат.

В класическата дистанция се бяха записали 28 състезатели. От стартиралите 25 завършиха всички. Втори при мъжете стана Евън Фокс от САЩ, а трети – германецът Щефен Вебер. При жените с второ време финишира Нина Русева. Третото място си разделиха първата при ветераните Малина Иванова и Рада Кемилова.

На полумаратона от 21,1 км. пръв завърши Николай Ефремов. Втори е Друми Друмев, а трети – Даниел Горанов. Победител в дистанцията при жените стана Мария Михайлова, следвана от Людмила Евстатиева и Виктория Данчева. Тук стартираха и завършиха 79 състезатели.

Призьорите на четвърт маратон от 10,55 км при мъжете са Петър Драгнев, Тодор Павлов и Олександър Роховнин от Украйна. Най-бърза жена в тази дисциплина беше Десислава Цветанова. След нея финишираха Севин Абдилова и Гергана Петкова. В бягането на 10,55 км. участваха 102-ма.

В Щафета 2 по 10.55 км първото място завоюва двойката на Спортен клуб по триатлон „Три плей“. Втора от 11 стартирали е щафетата "Бягай умно", а трета – Tempo collective.

От ветераните мъже най-бърз беше Красимир Христов.

В днешния маратон се включиха над хиляда участника от осем националности, каза за БТА съорганизаторът Станимира Георгиева. Децата, които се включиха бяха 550. Призьорите при тях бяха наградени от министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова.

По трасето преминаха и хора с увреждания и с решения на ТЕЛК.

Плевенският маратон се организира с подкрепата на Община Плевен. Има и благотворителна кауза - да осигури стипендия за студент по медицина.

