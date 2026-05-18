Николай Рашков в "Гостът на Sportal.bg"
  • 18 май 2026 | 10:06
Световната шампионка в овчарския скок Кодъри започна сезона на открито с победа

Световната шампионка в овчарския скок в зала Моли Кодъри стартира сезона си на открито с най-добър опит от 4.61 метра по време на турнира в Лъфбъроу в неделя. На събитието, което традиционно дава начало на летния лекоатлетически сезон във Великобритания, Кодъри показа известна липса на състезателен ритъм, като се нуждаеше от три опита, за да преодолее 4.45 метра и да си осигури победата в надпреварата.

След това тя успя да се справи с височината от 4.61 метра от втория си опит, преди да направи три неуспешни скока на 4.70 метра. Двукратната световна златна медалистка в седмобоя Катарина Джонсън-Томпсън също направи своя дебют за сезона, като постигна резултат от 12.97 метра в тласкането на гюле при жените.

Европейският шампион в зала Джеремая Азу постигна категорична победа в спринта на 100 метра при мъжете, като финишира с лекота за 10.15 секунди (при попътен вятър от +1.4 м/с).

Носителката на световна титла в скока на дължина в зала Джазмин Сойърс спечели скока на дължина с резултат 6.46 метра, а европейската шампионка на 400 метра до 20 години Шарлот Хенрих триумфира в едната обиколка с време 51.48 секунди.

Снимки: Gettyimages

