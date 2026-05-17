Маринела Нинева: Не вярвах, че ще постигна това днес

Маринела Нинева спечели Маратон Варна днес с постижение от 2:42:10 часа, изпреварвайки две кенийки. Така тя извоюва и националната титла в маратона.

Кениецът Бернард Ту и Маринела Нинева триумфираха в класическата дистанция на Маратон Варна

“Варна винаги е била любимата ми дестинация. През 2022 г. също триумфирах на маратона във Варна, но тогава нямаше кенийска конкуренция. Не вярвах, че ще постигна това днес. Досега не съм успявала да се наложа над кенийки”, каза Нинева след ценния си успех във Варна.