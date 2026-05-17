  Две титли за Деа Емилова на финалите на отделните уреди при девойки старша възраст

Две титли за Деа Емилова на финалите на отделните уреди при девойки старша възраст

  17 май 2026 | 17:03
Две титли за Деа Емилова на финалите на отделните уреди при девойки старша възраст

Деа Емилова от клуб Академик спечели два златни медала на финалите на бухалки и на лента при девойки старша възраст на Държавното първенство категория „Елит“ за Приз „Мария Гигова“, което се провежда в столичната зала "София". 

Емилова триумфира на бухалки след отлична игра и най-висока оценка от 26.800 точки. Среброто завоюва Александра Петрова от Илиана с 26.600, а бронзовото  отличие взе Антоанета Цанкова от Авангард с 26.150.

В топ 8 на финала намериха място още Анастасия Пономаренко, Радина Стоянова, Ава Маказчиева, София Димова и Виктория Джелебова.

Финалът на лента донесе много емоции, а Емилова отново беше безапелационна и стана първа с 26.950 точки. Среброто остана за Александра Петрова с 26.000, а бронзовото  отличие спечели София Димова от Илиана с 25.250. 

На обръч Александра Петрова стана първа с 26.725 точки. Сребърното  отличие взе Анастасия Пономаренко от Грация с 26.000, а а трета се нареди Антоанета Цанкова с 25.500.

На топка шампионка е Анастасия Пономаренко с 25.350 точки след стабилно изиграване. Сребърните отличия заслужиха Антоанета Цанкова и Александра Петрова, които завършиха с абсолютно равен резултат от 25.225 и разделиха второто място.

По-късно предстоят финалите на отделните уреди при жените.

