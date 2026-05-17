Две титли за Деа Емилова на финалите на отделните уреди при девойки старша възраст

Деа Емилова от клуб Академик спечели два златни медала на финалите на бухалки и на лента при девойки старша възраст на Държавното първенство категория „Елит“ за Приз „Мария Гигова“, което се провежда в столичната зала "София".

Емилова триумфира на бухалки след отлична игра и най-висока оценка от 26.800 точки. Среброто завоюва Александра Петрова от Илиана с 26.600, а бронзовото отличие взе Антоанета Цанкова от Авангард с 26.150.

В топ 8 на финала намериха място още Анастасия Пономаренко, Радина Стоянова, Ава Маказчиева, София Димова и Виктория Джелебова.

Финалът на лента донесе много емоции, а Емилова отново беше безапелационна и стана първа с 26.950 точки. Среброто остана за Александра Петрова с 26.000, а бронзовото отличие спечели София Димова от Илиана с 25.250.

На обръч Александра Петрова стана първа с 26.725 точки. Сребърното отличие взе Анастасия Пономаренко от Грация с 26.000, а а трета се нареди Антоанета Цанкова с 25.500.

На топка шампионка е Анастасия Пономаренко с 25.350 точки след стабилно изиграване. Сребърните отличия заслужиха Антоанета Цанкова и Александра Петрова, които завършиха с абсолютно равен резултат от 25.225 и разделиха второто място.

По-късно предстоят финалите на отделните уреди при жените.