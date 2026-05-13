Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Без победител в “червения” сблъсък между ЦСКА и ЦСКА 1948 - на живо след 1:1 на “Васил Левски”
  1. Sportal.bg
  2. Водни спортове
  3. Ветроходците на Балчик се прибраха като шампиони от състезанието за Европейската купа в Констанца

Ветроходците на Балчик се прибраха като шампиони от състезанието за Европейската купа в Констанца

  • 13 май 2026 | 19:14
  • 268
  • 0
Ветроходците на Балчик се прибраха като шампиони от състезанието за Европейската купа в Констанца

Състезателката на Морски Клуб Балчик Никол Димитрова триумфира с титлата в старта от Европейската купа при клас ILCA 4 - момичета до 16 години в Констанца, където се проведе кръг от Европейската купа в класовете ILCA 4, ILCA 6 и ILCA 7. Паралелно с това се проведе и международната регата Seaenergiya за клас "Оптимист". Освен златото в своята възрастова група, Никол завоюва и престижното второ място при момичетата до 18 години, показвайки постоянство, скорост и изключителна зрялост на вода.

А балчиклии в регатата, провела се от 7 до 10 май, отново доказаха, че са сред най-силните млади ветроходци в региона, записвайки впечатляващи класирания и множество отличия. Още млади таланти се окичиха с медали, освен безспорния герой Никол Димитрова.

В клас ILCA 4 при момчетата до 18 години Цветомир Симеонов води ожесточена битка за медалите до последната гонка и остана само на една точка от подиума след оспорвана надпревара със състезател от Украйна. Представянето му затвърди мястото му сред най-конкурентните състезатели в класа.  В ILCA 6 Мартин Димитров успя да се пребори за бронзовото отличие при момчетата до 19 години след стабилно и уверено плаване през целия шампионат.  В регатата Seaenergiya за клас "Оптимист" младите надежди на клуба също записаха изключителни резултати: Виктория Великова спечели златния медал при момичета старша възраст.  Яница Великова завоюва златото при момичета младша възраст, а при старшата възраст добави и сребърен медал към силното си представяне. Преслав Петров триумфира със злато при момчетата младша възраст. В старшата възраст при момчетата Калоян Тодоров се класира на престижното 8-мо място в силна международна конкуренция.

Следвай ни:

Още от Водни спортове

Шест отличия за България от международен турнир по скокове във вода в Задар

Шест отличия за България от международен турнир по скокове във вода в Задар

  • 10 май 2026 | 18:36
  • 1449
  • 0
Шампион във водата, пример в живота: Плувецът Цанко Цанков подкрепи ВМА и безвъзмездното кръводаряване

Шампион във водата, пример в живота: Плувецът Цанко Цанков подкрепи ВМА и безвъзмездното кръводаряване

  • 7 май 2026 | 08:55
  • 754
  • 0
Камерън Макeвой е готов да приеме ново предизвикателство

Камерън Макeвой е готов да приеме ново предизвикателство

  • 6 май 2026 | 17:03
  • 675
  • 0
Сун Ян се оплака в полицията в Ханджоу от кибертормоз

Сун Ян се оплака в полицията в Ханджоу от кибертормоз

  • 6 май 2026 | 12:52
  • 1380
  • 1
Три медала за българите на турнир по скокове във вода в Берген

Три медала за българите на турнир по скокове във вода в Берген

  • 3 май 2026 | 13:48
  • 1153
  • 0
Гретчен Уолш подобри отново собствения си световен рекорд на 100 метра бътерфлай

Гретчен Уолш подобри отново собствения си световен рекорд на 100 метра бътерфлай

  • 3 май 2026 | 11:11
  • 945
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Лудогорец и Левски - осем промени при "сините"

11-те на Лудогорец и Левски - осем промени при "сините"

  • 13 май 2026 | 19:12
  • 15119
  • 24
ЦСКА и ЦСКА 1948 се "самоубиха" в полза на Лудогорец, гостите с фрапантни пропуски в края

ЦСКА и ЦСКА 1948 се "самоубиха" в полза на Лудогорец, гостите с фрапантни пропуски в края

  • 13 май 2026 | 19:41
  • 53561
  • 296
Ето къде продължава кариерата си световният вицешампион Дамян Колев

Ето къде продължава кариерата си световният вицешампион Дамян Колев

  • 13 май 2026 | 19:11
  • 5737
  • 2
Добруджа живна в "Овча купел", но остава под чертата

Добруджа живна в "Овча купел", но остава под чертата

  • 13 май 2026 | 17:08
  • 32029
  • 125
Избухна бомба пред фен клуб на Левски, ето какви са щетите (снимка)

Избухна бомба пред фен клуб на Левски, ето какви са щетите (снимка)

  • 13 май 2026 | 16:03
  • 21769
  • 51
Гледайте на живо Григор Димитров срещу Мартин Дам в Бордо

Гледайте на живо Григор Димитров срещу Мартин Дам в Бордо

  • 13 май 2026 | 18:39
  • 8248
  • 6