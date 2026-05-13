Ветроходците на Балчик се прибраха като шампиони от състезанието за Европейската купа в Констанца

Състезателката на Морски Клуб Балчик Никол Димитрова триумфира с титлата в старта от Европейската купа при клас ILCA 4 - момичета до 16 години в Констанца, където се проведе кръг от Европейската купа в класовете ILCA 4, ILCA 6 и ILCA 7. Паралелно с това се проведе и международната регата Seaenergiya за клас "Оптимист". Освен златото в своята възрастова група, Никол завоюва и престижното второ място при момичетата до 18 години, показвайки постоянство, скорост и изключителна зрялост на вода.

А балчиклии в регатата, провела се от 7 до 10 май, отново доказаха, че са сред най-силните млади ветроходци в региона, записвайки впечатляващи класирания и множество отличия. Още млади таланти се окичиха с медали, освен безспорния герой Никол Димитрова.

В клас ILCA 4 при момчетата до 18 години Цветомир Симеонов води ожесточена битка за медалите до последната гонка и остана само на една точка от подиума след оспорвана надпревара със състезател от Украйна. Представянето му затвърди мястото му сред най-конкурентните състезатели в класа. В ILCA 6 Мартин Димитров успя да се пребори за бронзовото отличие при момчетата до 19 години след стабилно и уверено плаване през целия шампионат. В регатата Seaenergiya за клас "Оптимист" младите надежди на клуба също записаха изключителни резултати: Виктория Великова спечели златния медал при момичета старша възраст. Яница Великова завоюва златото при момичета младша възраст, а при старшата възраст добави и сребърен медал към силното си представяне. Преслав Петров триумфира със злато при момчетата младша възраст. В старшата възраст при момчетата Калоян Тодоров се класира на престижното 8-мо място в силна международна конкуренция.