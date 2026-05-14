  14 май 2026 | 13:32
За 12-ти път регатата Varna Channel Cup 2026 открива новия ветроходен сезон

За дванадесета година Варна ще бъде домакин на една от най-атрактивните регати в Черно море - Varna Channel Cup, която ще се проведе от 22 до 25 май 2026 г. Събитието се организира от Община Варна съвместно с Яхт Клуб ЛЗ Яхтинг 1991 и Ултрамарин Спортен клуб по ветроходство - Варна и традиционно събира за първи път през годината елита на българското килово ветроходство.

Регата е част от календара на Българската федерация по ветроходство и винаги се случва с подкрепата на Пристанище Варна, Медицински университет “Проф. д-р Парашкев Стоянов” и УМБАЛ “Света Марина” Варна.

Кулминацията на регатата е на 24 май - неделя, когато гонките ще се проведат в канала под Аспаруховия мост с финал пред Морска гара и ще могат да бъдат наблюдавани от зрителите съвсем отблизо - факт, който прави Varna Channel Cup уникално за България ветроходно състезание.

Регатата се провежда по двете най-популярните в света хендикапни системи - ORC (Offshore Racing Congress) и IRC (International Rating Certificate) и организаторите отделят специално внимание на прецизното класиране на яхтите. Целта е всеки екипаж да се конкурира при равни условия - независимо от модела, размера, възрастта или оборудването на лодката. По тази причина заявките за участие в регатата се приемат заедно с валидни ORC и IRC сертификати за 2026 г. за всяка яхта.

Според програмата на регатата в петък от 15:00 часа е Pro-Am Race пред Морската градина на Варна, с участието на професионалисти и аматьори. В събота в 11:00 часа започват гонките във Варненския залив. В неделя (24 май) са празнични гонки “Азбуки” през канала под Аспарухов мост до Варненското езеро и финал пред Морска гара Варна. В понеделник от 10:00 часа са последните гонки в залива, след което е церемонията по награждаване и закриване на регатата.

