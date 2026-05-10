  Шест отличия за България от международен турнир по скокове във вода в Задар

Шест отличия за България от международен турнир по скокове във вода в Задар

Българските състезатели завоюваха шест медала (три златни, два сребърни и един бронзов) на международния турнир по скокове във вода в Задар (Хърватия).

Ива Ереминова взе злато на 3-метров трамплин при девойки старша възраст, а възпитаничката на Георги Чобанов добави и сребро на 1-метров трамплин.

При най-малките, момчета 10-11 години Йоан Вълков се окичи със злато на 3 метра трамплин и среброто на 1 метър, където първото място беше за Стефан Василев. Той допълни отличното си представяне и с бронз на 3 метра трамплин.

При 12–13-годишните Теодор Бъчваров завърши на шесто място на 3-метров трамплин.

При мъжете Тома Каймаканов се класира седми на 3 метра трамплин и осми на 1 метър, а при юноши старша възраст Йоан Янев зае 13-о място на 3 метра трамплин.

Много добро представяне записаха и най-малките скачачи (7-9 години): при момчетата Кристиян Стефанов е седми на 1 метър трамплин, а Никола Милев - осми, а при момичетата Екатерина Недялкова завърши шеста, а Клара Георгиева - 12-а на 1 метър трамплин.

Треньорът Георги Чобанов изрази удовлетворение от дебюта на най-малките състезатели и подчерта, че България разполага с изключително талантливи деца, които тепърва ще носят много успехи и поводи за гордост в бъдеще.

