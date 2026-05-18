Радослав Великов: Така че тези резултати не са случайни

Резултатите на българските борци в свободен стил на Европейското първенство за кадети в Самоков не са случайни и са плод на непрестанна работа, заяви старши треньорът на националния отбор Радослав Великов. Те завършиха пети в Европа с 85 точки, титла на Николай Илиев (71 кг), сребърни медали на Радослав Великов-младши (45) и Стефан Стефанов (110), както и пети места на Мерт Мустафов (55) и Петко Саракостов (65).

"Миналата година на европейското за тази възраст имахме три победи в свободната борба, сега имаме три финала. И то само за една година! Но за тази една година бяхме постоянно на лагери и тук, и в чужбина - Дагестан, Естония... къде ли не. Така че тези резултати не са случайни! А дали съм доволен? Аз съм максималист. Можеше и по-добре", каза Великов.

Първи в отборното класиране стана тимът на Русия със 163 точки и спечелени три титли, два сребърни и два бронзови медала. На второ място е Азербайджан със 156 точки (3-2-2), а трети са грузинците със 124 (0-0-6). На четвърто място, преди България, е съставът на Украйна с 96 точки (1-2-1). На шампионата в Самоков, България завърши с общо 5 медала, като злато прибави Георги Мърков при класиците в категория до 60 кг, а Андреа Нисева (61) - сребро. Следващата седмица е Европейското първенство за момчета и момичета до 15 години, а домакин отново е Самоков. Надпреварата е от 20 до 24 май.