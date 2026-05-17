Райо Валекано продължи с добрата форма и нанесе удар по амбициите за бронз на Виляреал

  • 17 май 2026 | 22:28
Финалистът в Лигата на конференциите Райо Валекано продължи със силните си изяви и победи с 2:0 Виляреал  в мач от предпоследния 37-и кръг на Ла Лига. По този начин тимът от мадридското предградие записа шести пореден мач в първенството без поражение и се приближи само на точка от 7-ия Хетафе. Седмото място би дало на спечелилия го място в Лигата на конференциите.

Второто последователно поражение пък е удар по амбициите на Виляреал за третото място. „Жълтата подводница“ вече е с равни точки с Атлетико Мадрид и на финала на сезона ще има пряк сблъсък за бронза между двата отбора.

Виляреал имаше отличен шанс да открие резултата в 19-ата минута, когато Сержи Кардона стреля от дистанция, но нацели напречната греда на домакините. Десетина минути по-късно Райо поведе. Чудесна комбинация между Андрей Рациу и Серхио Камейо намери последния и той с бомбен удар под гредата не остави никакви шансове на стража на Виляреал Арнау Тенас – 1:0.

В самото начало на втората част Райо Валекано удвои аванса си. Оскар Трехо изведе добре Алемао и бразилецът майсторски плъзна топката покрай Тенас – 2:0 за „светкавиците“. Това сякаш окончателно прекърши Виляреал, а домакините бяха доволни от този резултат и повече голове нямаше.

