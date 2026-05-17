Аталанта загуби битката, но спечели войната с Болоня

Отборът на Болоня записа пирова победа с 1:0 при визитата си на своя пряк конкурент Аталанта от предпоследния 37-и кръг на Серия "А". Въпреки тази загуба “бергамаските” ще участват в Лигата на конференциите през следващия сезон, за сметка именно на “рособлу”.

Двубоят беше сравнително равностоен, но само гостите стигнаха до гол, като това се случи в 78-ата минута, когато резервата Рикардо Орсолини се разписа от воле след центриране от статично положение на Джонатан Роу.

Така двата тима остават съседи в класирането, разделени от само 3 точки: 58 на 55 в полза на Аталанта. През първия полусезон именно “нерадзурите” спечелиха с 2:0 срещу Болоня, така че те могат да са сигурни за седмото си място в крайното подреждане, докато миналогодишният носител на Купата на Италия ще завърши максимум осми и така този път ще пропусне евротурнирите.

Снимки: Gettyimages

Интер отпразнува дубъла, изпрати куп напускащи и направи подарък на изпаднал тим

