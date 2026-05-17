Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Васил Антонов с победа на 400 метра под дъжда в Гърция

Васил Антонов с победа на 400 метра под дъжда в Гърция

  • 17 май 2026 | 14:37
  • 759
  • 0
Васил Антонов с победа на 400 метра под дъжда в Гърция

Васил Антонов спечели бягането на 400 метра при мъжете на международния атлетически турнир VERGOTIA на остров Кефалония в Гърция. Възпитаникът на Мирослав Радуканов постигна личен рекорд от 48.41 секунди за първото място. Той не беше единственият български участник в Гърция.

На 100 метра при жените Кристен Радуканова завърши четвърта в “А” финал с 11.76 сек (+0.4 м/сек). Радина Величкова пък спечели “Б” финал с 11.95 сек (+0.3 м/сек). Радуканова зае четвърто място и на 200 м с 24.19 сек (-0.5 м/сек), а Величкова не завърши в тази дисциплина.

В скока на дължина при жените Виктория Ангелова се нареди седма с личен рекорд от 6.03 м (+0.7 м/сек).

Голямата звезда на Гърция в скока на дължина Милтиадис Тентоглу спечели скока на дължина при мъжете с 8.21 м (-0.5 м/сек).

Снимка: списание "Атлетика"

Следвай ни:

Още от Лека атлетика

Четири институции отбелязаха Деня на спорта с лека атлетика

Четири институции отбелязаха Деня на спорта с лека атлетика

  • 17 май 2026 | 12:42
  • 565
  • 0
Христо Илиев пред Sportal.bg: Приемам Световното като опит, който ще ми е полезен занапред

Христо Илиев пред Sportal.bg: Приемам Световното като опит, който ще ми е полезен занапред

  • 17 май 2026 | 11:00
  • 3093
  • 1
Саръбоюков след второто място в Китай: Подготовката ми беше доста добра, а едва издържах 6 опита

Саръбоюков след второто място в Китай: Подготовката ми беше доста добра, а едва издържах 6 опита

  • 16 май 2026 | 20:35
  • 3057
  • 0
Дева-Мария Драгиева и Стилян Панев №1 на 400 м, Мартин Балабанов на 800 м

Дева-Мария Драгиева и Стилян Панев №1 на 400 м, Мартин Балабанов на 800 м

  • 16 май 2026 | 20:01
  • 1539
  • 1
Президентът на БФЛА Георги Павлов беше специален гост на международния турнир “Нови звезди“

Президентът на БФЛА Георги Павлов беше специален гост на международния турнир “Нови звезди“

  • 16 май 2026 | 19:33
  • 990
  • 0
Валентин Андреев безапелационен на чук в София

Валентин Андреев безапелационен на чук в София

  • 16 май 2026 | 19:24
  • 809
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Възелът в зона "Шампионска лига" в Серия "А" се развързва: Наполи е големият печеливш, а Милан и Рома държат съдбата в ръцете си

Възелът в зона "Шампионска лига" в Серия "А" се развързва: Наполи е големият печеливш, а Милан и Рома държат съдбата в ръцете си

  • 17 май 2026 | 15:05
  • 6841
  • 11
Милан най-после надигна глава и предвкусва завръщането си в ШЛ

Милан най-после надигна глава и предвкусва завръщането си в ШЛ

  • 17 май 2026 | 15:05
  • 6947
  • 10
Безобразен Ювентус загуби от Фиорентина и само ще сънува ШЛ! Вратар с поредна шокираща изява

Безобразен Ювентус загуби от Фиорентина и само ще сънува ШЛ! Вратар с поредна шокираща изява

  • 17 май 2026 | 15:02
  • 7441
  • 12
Манчестър Юнайтед 1:0 Нотингам, домакините с аванс на почивката

Манчестър Юнайтед 1:0 Нотингам, домакините с аванс на почивката

  • 17 май 2026 | 14:57
  • 2930
  • 5
Официално: Чаби Алонсо е новият мениджър на Челси

Официално: Чаби Алонсо е новият мениджър на Челси

  • 17 май 2026 | 12:34
  • 8140
  • 19
Родният спорт също ликува след успеха на Евровизия

Родният спорт също ликува след успеха на Евровизия

  • 17 май 2026 | 09:14
  • 23910
  • 188