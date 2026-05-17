Васил Антонов с победа на 400 метра под дъжда в Гърция

Васил Антонов спечели бягането на 400 метра при мъжете на международния атлетически турнир VERGOTIA на остров Кефалония в Гърция. Възпитаникът на Мирослав Радуканов постигна личен рекорд от 48.41 секунди за първото място. Той не беше единственият български участник в Гърция.

На 100 метра при жените Кристен Радуканова завърши четвърта в “А” финал с 11.76 сек (+0.4 м/сек). Радина Величкова пък спечели “Б” финал с 11.95 сек (+0.3 м/сек). Радуканова зае четвърто място и на 200 м с 24.19 сек (-0.5 м/сек), а Величкова не завърши в тази дисциплина.

В скока на дължина при жените Виктория Ангелова се нареди седма с личен рекорд от 6.03 м (+0.7 м/сек).

Голямата звезда на Гърция в скока на дължина Милтиадис Тентоглу спечели скока на дължина при мъжете с 8.21 м (-0.5 м/сек).



