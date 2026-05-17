Лайлс блесна в Токио с победа на 100 метра

Световните златни медалисти Ноа Лайлс, Джордан Антъни и Рай Бенджамин бяха сред победителите на Seiko Golden Grand Prix – третият турнир от златния континентален тур на Световната атлетика, който се завърна на Националния стадион в Токио в неделя. По време на състезанието бяха поставени и рекорди на турнира в бяганията на 3000 метра и 400 метра при жените, като атлетите показаха силна форма в началото на сезона.

Олимпийският и многократен световен шампион Ноа Лайлс направи първите си бягания на 100 метра за годината. Той се завърна на стадиона, където през септември спечели световните титли на 200 метра и 4x100 метра. Лайлс стартира с време 10.05 секунди при насрещен вятър от 1.1 м/с, а във финала подобри постижението си на 9.95 секунди (при попътен вятър от 0.6 м/с), за да спечели последната надпревара в програмата. Неговият 18-годишен сънародник Тейт Тейлър завърши втори с 10.04, а друг 18-годишен талант Джейк Одей-Джордан (Великобритания) се нареди трети с 10.09.

“Доволен съм от бягането и от времето“, заяви Лайлс. “Това е страхотен начин да започна сезона.“

“Не беше най-бързият ми старт, но определено е в топ пет на най-бързите ми откривания на сезон. Бих казал, че пътуването си заслужаваше и съм развълнуван, че го направих на забавно място като Токио“, добави той.

Неговите сънародници Антъни и Бенджамин също записаха победи в спринтовите дисциплини. Световният шампион на 60 метра в зала Антъни спечели на 200 метра с време 20.05 секунди (-1.3 м/с), а световният шампион на 400 метра с препятствия Бенджамин триумфира в гладкото бягане на 400 метра с 44.69.

В бягането на 200 метра Къртни Линдзи направи по-силен старт, но Антъни прецени отлично състезанието си и с мощен финален спринт си осигури чиста победа. Линдзи остана втори с 20.28. Надпреварата на 400 метра беше по-оспорвана, като четирима атлети влязоха с шансове за победа на финалната права. Бенджамин обаче, в първото си състезание след Световното първенство, изглеждаше спокоен и победи с 0.14 секунди пред олимпийския бронзов медалист от Замбия Музала Самуконга (44.83).

“Мисля, че можех да се справя по-добре от гледна точка на изпълнението, но това е първото състезание“, коментира Бенджамин. “Щастлив съм, че си тръгвам с победа пред тази страхотна публика.“

Световната и олимпийска медалистка с щафетата на Великобритания Йеми Мери Джон впечатли в първото си бягане на 400 метра на открито за годината. Тя се присъедини към клуба на атлетките под 50 секунди, подобрявайки личния си рекорд от 50.50 на 49.85 секунди, което е и нов рекорд на турнира. Бейли Лиър от САЩ завърши втора с 50.42.

“Винаги се очаква бързо бягане, защото знам, че пистата в Токио е невероятна“, каза Джон. “Олимпиадата беше тук, а аз имах късмета да се състезавам тук и миналата година на Световното първенство. Надявах се на бързо състезание и страхотна енергия.“

Рекорд на турнира падна и в бягането на 3000 метра при жените, където живеещата в Япония кенийка Джанет Джепкоеч ускори темпото в последния километър, за да спечели с личен рекорд от 8:39.24.

Нагия Мори, Рюто Игава и Ю Шибата зарадваха домакинската публика, след като и тримата слязоха под националния и рекорда на турнира в бягането на 3000 метра при мъжете. Мори поведе с време 7:38.98, подобрявайки националния рекорд на Сугуру Осако от 7:40.09, поставен през 2014 г. Плътно зад него завършиха Игава със 7:39.36 и Шибата със 7:39.51.

Домакините имаха още поводи за радост, след като Тацуки Абе спечели на 110 метра с препятствия с време 13.26 (-0.2 м/с), изпреварвайки Конър Шулман от САЩ (13.33). Шампионката на САЩ в зала Алия Армстронг спечели на 100 метра с препятствия с 12.75 (-0.9 м/с), като удържа атаката на японската шампионка Юми Танака (12.81).

Световният шампион за юноши под 20 години от 2022 г. Исмаил Незир от Турция постигна личен рекорд от 48.25, за да спечели на 400 метра с препятствия. Японецът Кайто Цуцуе остана втори с 48.65.

В хвърлянето на копие при жените Рема Отабор от Бахамите, двукратна медалистка от шампионатите на NACAC, попречи на японската шампионка Момоне Уеда да спечели пред родна публика. Отабор поведе с опит от 61.57 метра в петия кръг, на който съперничките ѝ не успяха да отговорят. Уеда зае второто място с 61.40 м, а световната сребърна медалистка от 2023 г. Флор Денис Руис Уртадо от Колумбия се нареди трета с 60.98 м. Олимпийската шампионка от Япония Харука Китагучи остана пета с 60.36 м в първото си състезание след миналогодишното Световно първенство.

Многократният световен и олимпийски медалист от Чехия Якуб Вадлейх откри сезона си с победа в хвърлянето на копие при мъжете с резултат 85.24 метра – най-далечното му хвърляне след Олимпийските игри в Париж.

Японецът Юки Хашиока спечели скока на дължина с 8.22 метра (1.9 м/с), а сънародникът му Соу Шибуя триумфира в скока на височина с личен рекорд от 2.24 метра, преодолян от първи опит.

Снимки: Gettyimages