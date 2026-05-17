Последният в класирането отказа Фулъм от Европа

Надеждите на Фулъм да се класира за евротурнирите приключиха след равенство 1:1 при гостуването на Уулвърхамптън. Въпреки че изпаднаха преди доста време, “вълците” намериха сили да стигнат до равенство срещу лондончани. Матеус Мане откри за домакините в 25-ата минута, а “котиджърс” изравниха след попадение на Антони Робинсън от дузпа в края на първото полувреме.

Гостите започнаха добре мача на “Молиню” и Жозе Са трябваше да се намесва след удар на Иуоби. Уулвс обаче постепенно изравни играта и започна да създава положения. Изстрел на Мане бе спасен от Бернд Лено, а Родриго Гомес стреля покрай вратата. В 25-ата минута Гомес проби отдясно и центрира ниско. Хуан овладя топката преди да подаде на Мане, който се разписа с удар от границата на наказателното поле.

Сандер Берге можеше да изравни секунди след подновяването на играта, но ударът му с глава прати топката в тревата и над вратата. В края на първата част Фулъм стигна до изравняване, след като Мане събори Кастане в наказателното поле, а Робинсън реализира отсъдената дузпа. След почивката гостите владееха топката повече, но по-опасните положения бяха пред вратата им.

Снимки: Imago

