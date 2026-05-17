Брентфорд не си помогна много, но все пак се спаси от загуба срещу Кристъл Палас

  • 17 май 2026 | 19:23
Брентфорд не изигра добър мач и на два пъти изоставаше у дома срещу Кристъл Палас, но в крайна сметка се добра до равенство - 2:2, с което остана на осмото място в Премиър лийг, което би дало на отбора право на участие в Лигата на конференциите. Челси обаче може да изпревари "пчеличките", ако успее да победи Тотнъм във вторник. Исмаила Сар (6'-дузпа) и Адам Уортън (52') на два пъти извеждаха "орлите" напред, но Данго Уатара (40', 88') изравняваше резултата. В добавеното време Игор Тиаго пропусна златна възможност да донесе дори трите точки на домакините.

Още в третата минута Сар бе препънат от Келъхър в наказателното поле. Първоначално реферът подмина ситуацията, но бе повикан от ВАР да прегледа повторение, след което правилно отсъди дузпа в полза на гостите. Самият Сар бе точен от бялата точка, давайки преднина на Кристъл Палас в шестата минута.

"Орлите" продължиха да играят доста по-добре и в 17-ата минута Сар можеше да удвои, но ударът му срещна гредата. В 33-тата късметът отново покри домакините, след като удар на Странд Ларсен също срещна гредата.

Кристъл Палас пропусна да удвои аванса си и в 40-ата минута получи нелеп изравнителен гол. Ярмолюк центрира към далечната греда, където Канво се опита да изчисти с глава, но топката рикошира в главата на Уатара и влезе във вратата на Хендерсън - щастлив гол за домакините и 1:1.

В 52-рата минута Адам Уортън върна преднината на Палас след удар от границата на наказателното поле и много лоша намеса на Келъхър, който позволи на топката да мине под плонжа му. Това бе и първият гол на английския национал с екипа на "орлите". Той дойде в 94-тия му мач.

Брентфорд отново изравни от нищото в 88-ата минута. Кайоде изпълни дълго тъч, Ван де Берг отклони добре към далечната греда, където Уатара отблизо прати топката във вратата с втория си гол днес.

В добавеното време Игор Тиаго пропусна страхотна възможност да донесе победата на Брентфорд, след като от седем метра стреля над вратата.

Снимки: Imago

