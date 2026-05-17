  3. Алекс Николов в Идеалния отбор на азиатската Шампионска лига

Алекс Николов в Идеалния отбор на азиатската Шампионска лига

  • 17 май 2026 | 19:21
Националът Александър Николов намери място в Идеалния отбор на финалния турнир на азиатската Шампионска лига. Николов подсили специално за този турнир иранският Фулад (Сирджан), който стигна до големия финал, където остъпи на домакините от Джакарта Бхаянгкара Пресизи с 1:3 гейма.

Алекс Николов изигра отличен турнир и бе избран в "Дрийм тийм"-а на турнира като един от двамата най-добри посрещачи заедно със съотборника си Пория Хосейн.

За Най-полезен играч (MVP) на турнира беше определен звездата на шампиона Джакарта Нумори Кейта. Малиецът изигра феноменален финал, заби страхотните 38 точки и логично беше избран за MVP.

Идеалният отбор на финалния турнир на азиатската Шампионска лига:

Най-полезен играч (MVP): Нумори Кейта (Джакарта Бхаянгкара Пресизи)

Най-добър разпределител: Али Рамезани (Фулад Сирджан)

Най-добър диагонал: Нумори Кейта (Джакарта Бхаянгкара Пресизи)

Най-добри посрещачи: АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ и Пория Хосейн (Фулад Сирджан)

Най-добри центрове: Робертланди Симон и Раден Хумилар (Джакарта Бхаянгкара Пресизи)

Най-добро либеро: Казуюки Такахаши (ДжейТЕКТ Стингс Аичи).

