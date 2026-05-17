  Sportal.bg
  2. Лийдс
  Лийдс удари Брайтън в края

Лийдс удари Брайтън в края

  • 17 май 2026 | 19:19
Брайтън допусна загуба при гостуването си на Лийдс и изпусна шанс да си гарантира участие в евротурнирите. Йоркшърци спечелиха с 1:0 след гол на Доминик Калвърт-Люин в 96-ата минута. “Чайките” доминираха през голяма част от двубоя, но така и не стигнаха до гол, въпреки че отправиха 18 удара към вратата на съперника.

Брайтън е на седма позиция, но ще трябва да вземе точки в последния кръг, когато приема Манчестър Юнайтед, тъй като може да бъде изпреварен от Брентфорд и Съндърланд. Лийдс пък завършва сезона силно, въпреки че в тима има доста контузии. Тимът на Даниел Фарке няма загуба в последните си осем шампионатни срещи и е на 13-о място.

Лийдс играеше без напрежение, след като отдавна си осигури оставане в елита. Срещата започна с положения и пред двете врати. Карл Дарлоу спаси удар на Балеба, а изстрел на Даниел Джеймс не мина далеч от гредата. Постепенно “чайките” започнаха да доминират и малко преди почивката можеха да поведат. Дарлоу обаче направи блестящо спасяване, за да спре удар на Паскал Грос. При ответната атака Фербрюген трябваше да се изявява след рикоширал удар на Дънк.

След почивката Брайтън продължи да доминира и създаде достатъчно възможности. Изстрел на Уелбек бе изчистен от голлинията, а след това той прати топката във външната страна на мрежата след удар с глава. Постепенно мачът се успокои и положенията намаляха. В добавеното време гостите бяха наказани, след като Калвърт-Люин отбеляза 14-ия си гол в първенството за този сезон.

Снимки: Imago

Интер отпразнува дубъла, изпрати куп напускащи и направи подарък на изпаднал тим

