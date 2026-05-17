Съндърланд нанесе тежък удар по европейските амбиции на Евертън и увеличи своите шансове

Съндърланд победи с 3:1 Евертън на "Хилс Дикинсън Стейдиъм", благодарение на което запази шансовете си да играе в евротурнирите през следващия сезон. "Черните котки" в момента са на девета позиция, като изостават на точка зад Брентфорд и на две зад Брайтън. "Карамелите" пък са 11-и и са на три пункта от осмата позиция, така че надеждите за европейско участие на отбора на практика се изпариха.

Sunderland have gained more points from losing positions than any other side in the Premier League this season (22).



It's their most ever in a single PL campaign. 👏 pic.twitter.com/sjxpXYgBbe — Squawka (@Squawka) May 17, 2026

Съндларанд имаше сериозно предимство по отношение на контрола над топката през първата част, но от това не последва нищо, тъй като "черните котки" дори нямаха точен удар до почивката. Евертън се възползва от един от малкото си шансове и в 43-тата минута взе преднина, след като Мерлин Рьол стреля от границата на наказателното поле, а топката рикошира в крака на Джака и влезе във вратата на Рьофс.

Съндърланд започна много активно второто полувреме и това бързо даде резултат. В 59-ата минута О'Брайън сгрещи, след което Льо Фи бързо изведе Брайън Броби, който се справи с Тарковски и стреля покрай Пикфорд за 1:1.

В 81-вата минута гостите стигнаха до пълен обрат. Исидор добре овладя след центриране отдясно, след което се обърна и намери Хюм, който пусна встрани към Ендзо Льо Фи. Французинът стреля, Пикфорд докосна топката, но тя влезе във вратата му.

В добавеното време "черните котки" стигнаха до трети гол. Реализира го Уилсон Исидор, който засече на далечната греда центриране на Диара.

Следвай ни:

Снимки: Imago