Дейв Алън бе победен от Филип Хъргович на родна земя, хърватинът готви битка с Итаума

Филип Хъргович се справи безпроблемно с Дейв Алън в рамките на три рунда в мача им от тежка категория на стадион „Еко-Пауър“ в Донкастър, Англия. Треньорът на Алън реши, че това не е вечерта на неговия боксьор и хвърли кърпата в 2:37 минута на третия рунд.

May 16, 2026

Разликата между двамата беше видима от самото начало, като 33-годишният Хъргович пласира три последователни десни крошета в лицето на Алън. 34-годишният британец отвърна с десен овърхенд, но ударът му беше далеч от целта, а фаворитът заби още един десен в лицето на Алън.

Победата на Хъргович изглеждаше неизбежна още от втория рунд, в който той нанасяше удари по Алън през цялото време, докато боксьорът от Донкастър отчаяно се опитваше да се защити. Бронзовият медалист от Олимпиадата през 2016 г. прехвърли атаките си към тялото, като пласира ляв в корема на Алън, преди да разклати краката на съперника си с нов тежък десен.

Третият рунд беше меко казано неприятен за гледане. Хъргович вече нанасяше тежки и чести удари, където си поиска по тялото на Алън. Публиката притихна, когато хърватинът нанесе ляво кроше, което разтресе краката на Алън. Той се свлече на пода, но реферът Стив Грей странно отсъди, че се е подхлъзнал. Алън се изправи, но знаеше, че е в беда. Хъргович продължи напред и хвърли всичко, което имаше, като всеки удар попадаше в целта и главата на Алън се люлееше наляво и надясно. Треньорът на Алън, Мур, изглежда проведе разговор с Грей през ринга за спиране на мача. След това Хъргович удари Алън с още един ляв, последван от десен, и Мур хвърли кърпата. Публиката освирка решението, докато Алън записваше деветата загуба в кариерата си, но това беше правилният ход.

Алън, вече с актив 25-9-2 (20 с нокаут), отговори на освиркванията относно решението на Мур да го спаси след мача.

„Джейми ми е като брат, обичам го до смърт“, каза Алън. „Това е моето ш*бано семейство. Ако Джейми Мур и Найджъл Травис кажат, че е достатъчно, значи е достатъчно. Благодаря ви, че се грижите за мен.“

Победителят Хъргович, вече с 20-1 (15 с нокаут), се извини на публиката след победата си.

„Съжалявам, момчета, знам, че не съм любимецът тук“, каза той. „Благодаря на Дейв Алън за това страхотно събитие.“

Имаше информации, че хърватинът може да се изправи срещу изгряващата звезда в тежка категория Моузес Итаума на 8 август, ако премине през този мач с минимални щети. Джордж Уорън от „Куинсбъри“ потвърди, че двубоят е близо до финализиране.

„Ще се бия с Моузес Итаума, с когото и да е, ще поговоря с екипа си“, каза Хъргович. „Не мисля, че имам аркади. Ще подпиша договора веднага. Първо ще говоря с екипа си. Ще се бия с всеки.“