Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. eSports
  3. NAVI се справи лесно с BetBoom и ще играе финал в Атланта

NAVI се справи лесно с BetBoom и ще играе финал в Атланта

  • 17 май 2026 | 10:31
  • 130
  • 0
NAVI се справи лесно с BetBoom и ще играе финал в Атланта

Отборът на Natus Vincere се класира за големия финал на IEM Атланта след категорична победа с 2:0 (13-8, 13-6) над BetBoom Team. Наскоро детрониралият Vitality тим на NAVI спечели Ancient и Nuke, като след труден старт на първата карта тимът напълно пое контрола над серията.

e

Силни изяви записаха Дрин "makazee" Шакири с 32 и Валерий "b1t" Ваховский с 33 елиминации. На финала NAVI ще се изправи срещу GamerLegion в битка за втория си трофей през 2026 година и голямата награда от 125,000 долара.

Снимка: ESL

Следвай ни:

Още от eSports

GamerLegion надхтири Legacy и ще играе финал в Атланта

GamerLegion надхтири Legacy и ще играе финал в Атланта

  • 16 май 2026 | 23:39
  • 583
  • 0
Spirit и Falcons разгромиха опонентите си по пътя към финала в Астана

Spirit и Falcons разгромиха опонентите си по пътя към финала в Астана

  • 16 май 2026 | 18:11
  • 1044
  • 0
b1ad3 сподели за значението на успеха на NAVI срещу Vitality

b1ad3 сподели за значението на успеха на NAVI срещу Vitality

  • 16 май 2026 | 13:00
  • 662
  • 0
NAVI с исторически удар срещу Vitality на IEM Атланта

NAVI с исторически удар срещу Vitality на IEM Атланта

  • 16 май 2026 | 11:10
  • 780
  • 0
Алихан Хаджи с брутален старт на Шампионската лига, добри мачове и за играча на Левски

Алихан Хаджи с брутален старт на Шампионската лига, добри мачове и за играча на Левски

  • 16 май 2026 | 10:13
  • 5106
  • 0
Falcons спечели последното място в полуфиналите на PGL Астана след забележителна победа над FURIA

Falcons спечели последното място в полуфиналите на PGL Астана след забележителна победа над FURIA

  • 15 май 2026 | 23:48
  • 882
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Родният спорт също ликува след успеха за Евровизия

Родният спорт също ликува след успеха за Евровизия

  • 17 май 2026 | 09:14
  • 9289
  • 51
Обявиха съдиите за предпоследния кръг от битката за спасение

Обявиха съдиите за предпоследния кръг от битката за спасение

  • 17 май 2026 | 09:28
  • 2852
  • 0
Може ли Педро Акоста да спечели днес?

Може ли Педро Акоста да спечели днес?

  • 17 май 2026 | 10:05
  • 811
  • 0
Левски изкара ЦСКА от топ 3, гаф на Лапоухов даде тон за "синята" победа

Левски изкара ЦСКА от топ 3, гаф на Лапоухов даде тон за "синята" победа

  • 16 май 2026 | 17:55
  • 167485
  • 1181
Манчестър Юнайтед ще затвърждава третото място в битка с Нотингам

Манчестър Юнайтед ще затвърждава третото място в битка с Нотингам

  • 17 май 2026 | 06:27
  • 3628
  • 0
Ронда Раузи победи Джина Карано само за 17 секунди

Ронда Раузи победи Джина Карано само за 17 секунди

  • 17 май 2026 | 08:51
  • 2927
  • 0