NAVI се справи лесно с BetBoom и ще играе финал в Атланта

Отборът на Natus Vincere се класира за големия финал на IEM Атланта след категорична победа с 2:0 (13-8, 13-6) над BetBoom Team. Наскоро детрониралият Vitality тим на NAVI спечели Ancient и Nuke, като след труден старт на първата карта тимът напълно пое контрола над серията.

13-8 Ancient

13-6 Nuke

Силни изяви записаха Дрин "makazee" Шакири с 32 и Валерий "b1t" Ваховский с 33 елиминации. На финала NAVI ще се изправи срещу GamerLegion в битка за втория си трофей през 2026 година и голямата награда от 125,000 долара.

Снимка: ESL