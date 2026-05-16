GamerLegion надхтири Legacy и ще играе финал в Атланта

Отборът на GamerLegion се справи с предизвикателството Legacy и ще играе финал на турнира по CS2 - IEM Атланта, след като надигра съперника си с 2:1 (13-9, 3-13, 13-6) в полуфиналата среща в САЩ.

.@GamerLegion are in the #IEM Atlanta 2026 GRAND FINAL after defeating @legacyggbr 2-1 in the semis



13-9 Ancient

3-13 Mirage

13-6 Inferno pic.twitter.com/Uar38gSujj — Intel® Extreme Masters (@IEM) May 16, 2026

Тимът, помощник-треньор в който е българинът Денис "Grashog" Христов, записа силни минути на Ancient и Inferno, като единствено на Mirage не успя да се справи на достатъчно добро ниво.

THE NERVES ON THIS GUY OH MY GOD pic.twitter.com/6e2EUGox6W — GamerLegion (@GamerLegion) May 16, 2026

Скандинавската двойка Фредрик "REZ" Стернер и Себастиан "Tauson" Таусон Линдельоф направиха добро индивидуално представяне с по 40 и 38 елиминации. На финала, който се пада първи за GL от Мейджъра в Париж, тимът ще срещне победителя от двойката NAVI - BetBoom.

Интересно е, че ветеранът на тима Януж "⁠Snax⁠" Погорзелски преди 9 годинизагуби от Astralis по време на на Мейджъра заедно с неговия Virtus.Pro.