  GamerLegion надхтири Legacy и ще играе финал в Атланта

  16 май 2026 | 23:39
Отборът на GamerLegion се справи с предизвикателството Legacy и ще играе финал на турнира по CS2 - IEM Атланта, след като надигра съперника си с 2:1 (13-9, 3-13, 13-6) в полуфиналата среща в САЩ.

Тимът, помощник-треньор в който е българинът Денис "Grashog" Христов, записа силни минути на Ancient и Inferno, като единствено на Mirage не успя да се справи на достатъчно добро ниво.

Скандинавската двойка Фредрик "REZ" Стернер и Себастиан "Tauson" Таусон Линдельоф направиха добро индивидуално представяне с по 40 и 38 елиминации. На финала, който се пада първи за GL от Мейджъра в Париж, тимът ще срещне победителя от двойката NAVI - BetBoom.

Интересно е, че ветеранът на тима Януж "⁠Snax⁠" Погорзелски преди 9 годинизагуби от Astralis по време на на Мейджъра заедно с неговия Virtus.Pro.

Spirit и Falcons разгромиха опонентите си по пътя към финала в Астана

b1ad3 сподели за значението на успеха на NAVI срещу Vitality

NAVI с исторически удар срещу Vitality на IEM Атланта

Алихан Хаджи с брутален старт на Шампионската лига, добри мачове и за играча на Левски

Falcons спечели последното място в полуфиналите на PGL Астана след забележителна победа над FURIA

Отбор, победен от Алекс "Rainwaker" Петров в началото на PGL Астана, ще играе плейофи в турнира

Левски изкара ЦСКА от топ 3, гаф на Лапоухов даде тон за "синята" победа

Ботев се подигра с амбициите на Черно море за Европа

Късна драма в Бистрица! ЦСКА 1948 тресна Лудогорец и докосва среброто и Европа

Арда разби Локо (Пд) след шоу на Антонио Вутов, борбата за баража ще е до самия край

Капитанът захапа Ицо Янев: Левски трябва да се уважава, а на моменти чух липса на уважение

Семеньо донесе ФА Къп на Манчестър Сити, тимът на Гуардиола с дубъл

