  Алихан Хаджи с брутален старт на Шампионската лига, добри мачове и за играча на Левски

Отличен старт в Шампионската лига по EAFC записаха българските играчи - Алихан Хаджи и Георги "jorjewin" Георгиев, като за шест двубоя видяхме само едно поражение от родните представители.

Безгрешен с пълен актив от 9 точки завърши Алихан Хаджи, който вкара бруталните 29 гола в три срещи, побеждавайки YULITE42, RafaMonteiro09 и HHezerS.

Играчът на Левски - Георги Георгиев, също се справи много добре, записвайки 4 точки, които дойдоха след равенство с Montaxer и победа над Musti. Единственото поражение бе срещу HHezerS. Трябва да отбележим, че във втория мач, който бе срещу един от топ състезателите от Италия - Montaxer, българският геймър бе по-добрият играч и само индивидуални неточности му попречиха да стигне до трите точки.

Днес продължават мачовете за двамата български представители, като интересен факт е, че на шампионата в Манчестър са и родните треньори Иван Чуров и Петър Камбуров. DrNightWatch e наставник на британския геймър Джейкъб "NiKSNEB" Бенскин, който играе за Лийдс, а Петър е треньор на състезателя на Левски.

