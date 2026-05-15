Falcons спечели последното място в полуфиналите на PGL Астана след забележителна победа над FURIA

Отборът на Falcons е последният участник в полуфиналите на турнира по CS2 - PGL Астана 2026. Това се случи след драматична победа с 2:1 (9-13, 22-20, 19-17) над FURIA в изключително драматичен двубой..

Бразилците спечелиха Mirage, но Falcons отвърна с успех на Nuke след тройно продължение, а на решителния Dust2 също стигна до продължения, където Фин "karrigan" Андерсен и компания затвориха серията.

Максим "kyousuke" Лукин бе най-силен за победителите с 85 елиминации и 1.30 рейтинг, като m0nesy и TeSeS също изиграха страхотна серия .Това е първи спечелен плейофен мач за Falcons с гореспоменатия Андерсен като капитан, а на полуфиналите тимът ще срещне magic.

