b1ad3 сподели за значението на успеха на NAVI срещу Vitality

Natus Vincere най-накрая прекъсна кошмарната си серия срещу Team Vitality, а треньорът Андрей "b1ad3" Городенский призна, че успехът е огромна крачка напред за отбора.

Според него от NAVI са били много близо до победа срещу Vitality и в предишните им срещи, но този път тимът е показал повече увереност в ключовите моменти. B1ad3 също подчерта, че липсата на достатъчно подготовка от страна на Vitality е помогнала, особено на Inferno, където NAVI спечели убедително.

Наставникът на украинския гранд определи BetBoom като много опасен съперник преди полуфинала в IEM Атланта, а също така разкри, че NAVI вече има изготвен план за тренировъчен лагер и подготовка преди Мейджъра в Кьолн.

