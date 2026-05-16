  b1ad3 сподели за значението на успеха на NAVI срещу Vitality

b1ad3 сподели за значението на успеха на NAVI срещу Vitality

  • 16 май 2026 | 13:00
b1ad3 сподели за значението на успеха на NAVI срещу Vitality

Natus Vincere най-накрая прекъсна кошмарната си серия срещу Team Vitality, а треньорът Андрей "b1ad3" Городенский призна, че успехът е огромна крачка напред за отбора. 

Според него от NAVI са били много близо до победа срещу Vitality и в предишните им срещи, но този път тимът е показал повече увереност в ключовите моменти. B1ad3 също подчерта, че липсата на достатъчно подготовка от страна на Vitality е помогнала, особено на Inferno, където NAVI спечели убедително. 

Наставникът на украинския гранд определи BetBoom като много опасен съперник преди полуфинала в IEM Атланта, а също така разкри, че NAVI вече има изготвен план за тренировъчен лагер и подготовка преди Мейджъра в Кьолн.

Снимка: HLTV

